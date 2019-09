Pour avoir un smartphone très performant à petit prix, passer sur un modèle de smartphone ayant un peu plus d’un an est plus qu’intéressant. Le Xiaomi Mi 8 est disponible sur Cdiscount pour 241,55 euros après une offre de remboursement et avec un code promo.

Pour avoir un smartphone haut de gamme ultra-performant, il faudra souvent aller chercher un modèle au-dessus des 500 euros. Sauf que tout le monde n’a pas un budget aussi conséquent et certains doivent se tourner vers d’autres alternatives. Pourquoi ne pas aller voir les smartphones haut de gamme de l’année dernière ? Certains on vu leur prix divisé par deux comme le Xiaomi Mi 8 disponible, à 241,55 euros sur Cdiscount grâce au code promo XIAOMI5 (qui offre 5 % de réduction) et une ODR de 50 euros.

Le Xiaomi Mi 8 est sorti il y a un an, en septembre 2018, au prix de 500 euros pour la version 6 Go et 64 Go de stockage interne (la version dont nous parlons ici). Il embarque le SoC Snapdragon 845 ultra-performant et une batterie de 3 400 mAh. Le smartphone a donc des performances dont il peut être fier puisqu’elles sont encore aujourd’hui bien au-dessus d’un grand nombre de smartphones plus chers que lui.

Son écran AMOLED est son point fort. Avec une définition Full HD+ et un traitement des couleurs au top (qui l’on peut ensuite ajuster soi-même). Pour sa luminosité, même en étant en plein soleil, difficile de le prendre à défaut !

Pour son design on ne pourra pas nier l’influence de l’iPhone X avec cette encoche assez large à l’avant qui accueille l’appareil photo avant, les différents capteurs et le haut-parleur. À l’arrière le module photo rappelle lui aussi ce qu’avait fait la marque à la pomme sur son smartphone. Mais, les ressemblances mises de côté, ce design est très réussi et les matériaux sont convaincants tant dans la prise en main que dans la sensation de qualité. Son dos en verre attire cependant les traces de doigts.

Pour la photo, le double capteur photo 12 MP à l’arrière (composé d’un grand angle et d’un objectif téléphoto) réalise de bons clichés, quelles que soient les conditions. Son capteur avant de 20MP est plus limité et ne produira pas de photos exceptionnelles, mais si l’on réunit les bonnes conditions, vous vous en sortirez avec des clichés de qualité tout de même.

À noter également que ce smartphone a abandonné la prise jack et n’est pas compatible avec la bande B28 (700 MHz) si chère aux utilisateurs de Free Mobile. Il est cependant double-SIM et intègre le NFC.

Pour connaitre notre avis et avoir plus d’informations sur ce Xiaomi Mi 8, n’hésitez pas à lire notre test complet.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 8 ?

Un écran AMOLED de toute beauté

Un Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM

Un design réussi bien que très « iPhonesque »

Des photos réussies

Ce Xiaomi Mi 8 est disponible pour 241,55 euros chez Cdiscount avec le code XIAOMI5 (5 % de réduction) et une offre de remboursement de 50 euros.

Retrouvez le Xiaomi Mi 8 à 241,55 euros chez Cdiscount

XIAOMI5