Avez-vous prévu de changer de smartphone ? Si vous êtes ici, vous êtes bien tombés. On vous propose une sélection d’excellents smartphones à des excellents prix pour les French Days.

Les Samsung Galaxy sont en promotions

Quand on vous dit d’attendre avant d’acheter un smartphone Samsung, suivez nos conseils. Pour les French Days, la gamme 2019 est à de très bons prix. Nous avons regroupé les Galaxy S10, même le S10e, il y a aussi des promotions sur le Galaxy A80 et le A50. Notez également les jolis packs comme celui du Galaxy S10e avec une Nintendo Switch Lite.

Nous avons regroupé toutes les offres Samsung dans un article dédié.

L’iPhone 11 déjà en promo

Rakuten (Priceminister) a déjà référencé l’iPhone 11 à 739,99 euros au lieu de 809 euros. Le produit vient du Royaume-Uni mais il profite de la même garantie qu’un iPhone 11 que vous auriez acheté en France, et c’est exactement le même matériel.

C’est une belle évolution de l’iPhone XR qui profite des nouveautés introduites dans l’iPhone 11 Pro, avec plus de puissance et une caméra ultra grand angle à l’arrière.

Vous avez également une promotion intéressante sur l’iPhone XR, justement. Il est à 649,99 euros sur Cdiscount, le déstockage a un bon prix. Vous hésitez ? Lisez son test sur FrAndroid.

Xiaomi Mi A3 avec de l’Android One

Les Mi A sont des best-sellers depuis leur première génération et avec ce Mi A3, Xiaomi et Google reprennent une recette éprouvée : un petit prix et des caractéristiques honnêtes. La proposition est basée sur une triple caméra, une écran AMOLED, une batterie généreuse et la présence d’Android One. Google s’occupe donc des mises à jour logicielles, avec une expérience très pure d’Android.

Commercialisé à 249 euros à son lancement, le Xiaomi Mi A3 est aujourd’hui disponible à 219 euros sur Darty. Le smartphone est proposé en trois coloris : noir, blanc et bleu.

Honor 20 Pro, particulièrement équilibré

499 euros, c’est le prix en promotion du Honor 20 Pro que l’on retrouve habituellement à 599 euros. Le Honor 20 Pro est l’évolution du Honor View 20, un smartphone qui nous laissait déjà de très bons sentiments dans toutes ses parties importantes.

C’est aussi l’équivalent « Honor » du Huawei P30 Pro, le Honor 20 Pro est une alternative moins chère et plus compacte. Cette promotion est disponible à la Fnac, Darty et Boulanger.

