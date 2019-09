Acheter un Samsung à sa sortie est un risque à prendre. Voici les derniers smartphones Samsung en promotions…

Les smartphones haut de gamme Samsung de 2019 sont déjà en promotions. C’est vrai qu’une des règles à suivre concernant Samsung est de toujours patienter quelques semaines avant de craquer, sauf si vous êtes un très grand fan. Les premières promotions French Days qui nous intéressent sont sur l’ensemble de la gamme S10.

La gamme complète de Galaxy S10

Le Galaxy S10 que l’on trouve actuellement autour de 650 euros est à 549 euros sur Cdiscount. Le modèle Galaxy S10 standard est presque aussi excellent que le S10 Plus. La différence la plus évidente entre le Galaxy S10 et le S10 Plus est leur taille physique : le S10 (6,1 pouces) est plus petit que le S10 Plus (6,4 pouces). En pratique, nous trouvons que le S10 est beaucoup plus facile à manipuler à une main mais son autonomie est plus faible que le Galaxy S10+ (3 400 mAh contre 4 100 mAh). Le Galaxy S10+ est quand à lui à 649 euros sur Cdiscount, contre environ 720 euros sur son dernier bon prix.

Le Galaxy S10e est presque identique aux S10 et S10+, puissance similaire avec un écran AMOLED. Son design est un poil différent et son autonomie est plus faible. On apprécie surtout le format compact très pratique. Il est à 449 euros sur Cdiscount.

N’oubliez pas de prendre en compte l’ODR (Offre De Réduction) de 100 euros valable jusqu’au 30 septembre prochain, le Samsung Galaxy S10e passe à 449 euros (au lieu de 759 euros), le Samsung Galaxy S10 à 549 euros (au lieu de 909 euros) et le Samsung Galaxy S10 Plus à 649 euros (au lieu de 1 009 euros).

Retrouvez la gamme Galaxy S10 à partir de 449 euros

Il y a également une offre du Galaxy S10e, livré avec une Galaxy Watch Active (40 mm), pour 499 euros sur Boulanger. Pour obtenir ce prix, il est nécessaire de prendre en compte l’ODR de 100 euros mise en place par Samsung jusqu’au 30 septembre 2019.

Retrouvez le pack Galaxy S10e à 499 euros avec la montre

Le Samsung Galaxy A80 avec sa caméra rotative

Le Samsung Galaxy A80 est un smartphone milieu de gamme avec une caméra qui glisse non seulement vers l’arrière, mais qui pivote automatiquement pour lui permettre de fonctionner à la fois comme une caméra selfie et une caméra arrière. Vous profitez ainsi d’un très grand écran sans encoche ni trou..

Le Galaxy A80 est à 449 euros sur Cdiscount pendant les French Days, une belle baisse de prix depuis sa sortie en juillet dernier.

Retrouvez le Galaxy A80 sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy A50 avec un bon rapport qualité-prix

Le Galaxy A50 est doté d’un écran Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces, de ce côté là il assure. Si on ajoute à ça des performances correctes, l’interface OneUI et une très bonne autonomie… on obtient un smartphone équilibré vendu à 339 euros sur Cdiscount avec un bracelet Galaxy Fit e.

Retrouvez le Galaxy A50 sur Cdiscount

