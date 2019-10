Depuis sa sortie, le Xiaomi Mi 9T Pro est le smartphone le plus abordable pour profiter de la puissance du Snapdragon 855. Ceci étant dit, c’est d’autant plus vrai avec une promotion. Le dénommé « flagship killer » est actuellement disponible à 300 euros sur Gearbest, ni plus ni moins. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Après le Mi 9T classique, Xiaomi a ajouté une version Pro du smartphone à son catalogue. Même design, mais plus plus puissante et meilleure en photo, cette déclinaison peut d’ailleurs faire trembler les plus gros mastodontes du marché grâce à un rapport performances/prix excellent. Il peut également compter sur une autonomie au-dessus de la moyenne, pour tenir minimum deux jours avec une utilisation intensive.

Le Xiaomi Mi 9T Pro en bref

Le design borderless du Mi 9T classique

Avec une fiche technique nettement améliorée

Et une autonomie toujours aussi confortable

En utilisant le code promo GBM9TPRO1, la version 64 Go du Xiaomi Mi 9T Pro s’affiche ensuite à 300 euros sur Gearbest, contre 429 euros à sa sortie en France.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro à 300 euros

GBM9TPRO1

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos paiements avec PayPal. La plateforme permet en effet de faciliter le remboursement de la commande en cas de litige.

Le Xiaomi Mi 9T Pro en détail

Au premier coup d’œil, le Xiaomi Mi 9T Pro ressemble comme deux gouttes d’eau à sa version classique. On retrouve le même design borderless avec la caméra pop-up, la même position des éléments (boutons, module photo, connectique, etc.), ainsi que le même gabarit avec un écran AMOLED de 6,26 pouces.

Les changements se font surtout remarquer au niveau de la fiche technique. Tout d’abord, cette version Pro intègre un Snapdragon 855 (contre le S730 sur le Mi 9T) pour proposer des performances très élevées au quotidien. Épaulé par 6 Go de mémoire vive, il s’agit tout simplement de l’une des meilleures configurations de la sphère Android pour jouer avec des graphismes en haute qualité.

Ensuite, sa partie photo s’améliore également, notamment en remplaçant le capteur principal de 48 mégapixels. Ce dernier utilise toujours le pixel binning, mais le IMX586 est supposé plus performant que le 582 du Mi 9T. La différence reste très légère, ce qui est néanmoins suffisant pour lui permettre d’être plus efficace à la nuit tombée. De plus, la puce haut de gamme de Qualcomm offre désormais la possibilité de filmer et enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Au niveau de l’autonomie, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec sa batterie de 4 000 mAh, le Mi 9T Pro peut tenir pendant deux jours au minimum, soit tout autant que son petit-frère malgré un processeur plus énergivore. On note toutefois que cette version Pro est dorénavant compatible avec la charge rapide jusqu’à 27 W. Un bon point donc, mais il est fâcheux que le smartphone soit livré avec un bloc 18 W seulement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9T Pro.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du constructeur chinois, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Xiaomi.