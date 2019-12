Où acheter le Xiaomi Redmi Note 8 Pro au meilleur prix en 2019 ?

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est actuellement l’un des meilleurs rapports performances/prix du moment. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre possible.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro n’est pas le véritable successeur du Redmi Note 7. Cette palme est attribuée au 8T. Non, ce modèle se place sur la gamme au-dessus en affichant des performances tout simplement impressionnantes pour son prix.

Pour cela, il embarque la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T. De plus, la chauffe est très bien gérée grâce au système de refroidissement LiquiCool. Son autonomie est par ailleurs excellente grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Enfin, la recharge passe par USB-C avec un bloc de 18W — fourni dans la boîte du téléphone.

On remarque également une belle promesse de polyvalence en photo avec pas moins de 4 capteurs greffés sur son dos, dont un principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels, un troisième de 2 mégapixels pour la macro et un dernier également de 2 mégapixels pour analyser la profondeur. Ce n’est pas forcément le meilleur photophone (surtout de nuit), mais le résultat est globalement satisfaisant pour son prix.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Les meilleures offres

En exclusivité sur Amazon à son lancement, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64 Go) est dorénavant également disponible chez Boulanger au prix de 249 euros.

La version 128 Go est quant à elle disponible à 279 euros sur Rue du Commerce.

Les meilleurs prix

Pour dénicher d’autres offres, n’hésitez pas à jeter un œil au tableau ci-dessous.

Si les prix peuvent parfois être plus intéressants par le biais de l’importation, il est néanmoins important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie européenne du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur à l’étranger. Pour des raisons de sécurité donc, nous vous recommandons toujours de passer par PayPal pour acheter des produits venant d’un autre pays. La plateforme facilite en effet le remboursement en cas de litige.

