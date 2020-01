Le meilleur rival du Xiaomi Redmi 8 passe à 126 euros pour les soldes 2020

Si vous recherchez un bon smartphone à petit prix, il n’y a pas que Xiaomi dans la vie. Le Realme 5 est aujourd’hui le concurrent direct du Redmi 8, mais accessible pour moins cher pendant les soldes. On trouve en effet la version 4+64 Go à seulement 126 euros sur Cdiscount.

Après un très bon Realme 5 Pro pour faire de l’ombre au Redmi Note 8T, voici le Realme 5 qui a tous les arguments pour concurrencer le Redmi 8 de Xiaomi. De plus, son rapport qualité/prix est aujourd’hui même plus intéressant que son opposant grâce aux soldes d’hiver 2020.

En bref

Un design soigné

Une autonomie excellente

Une polyvalence photo appréciée

Et des performances au top avec les jeux 3D

La version 4+64 Go du Realme 5 est aujourd’hui disponible à 126 euros sur Cdiscount, alors que le même modèle pour le Xiaomi Redmi 8 est vendu à 179 euros sur le Mi Store.

Si, par la suite, le produit n’est plus disponible ou si le prix a changé entre temps, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous pour dénicher les meilleures offres concernant le Realme 5.

En savoir plus 👇

Le Realme 5 est un bon smartphone à petit prix, comme le Redmi 8 l’est pour Xiaomi. Cependant, il a un avantage indéniable par rapport à son concurrent : sa puissance. En intégrant la puce Snapdragon 665 et 4 Go de mémoire vive, ce terminal tient la promesse de lire les jeux 3D, même gourmands comme Call of Duty Mobile. Un véritable exploit sur cette gamme de prix.

Il est également plus performant en photo avec son quadruple capteur de 12 + 8 + 2 + 2 mégapixels, alors que la solution pas chère de Xiaomi n’embarque qu’un double capteur. Cette composition lui permet de proposer une grande polyvalence, en passant par le mode portrait, macro ou ultra grand-angle, mais aussi de capturer des clichés de meilleure qualité, notamment grâce à une bonne gestion des plages dynamiques.

Il est en revanche un peu plus imposant qu’un Redmi 8 avec sa diagonale d’écran de 6,5 pouces (contre 6,22). Sa dalle est par ailleurs de bonne qualité et très lumineuse pour ce prix, mais n’affiche qu’une définition HD+ de 1600 x 720 pixels. Enfin, il propose également une autonomie très généreuse avec son énorme batterie de 5 000 mAh. Il pourra tenir facilement tenir plus de deux jours. Le seul problème ? On trouve un port micro USB en 2020 et la recharge complète du téléphone met environ 3 heures avec le chargeur de 10 W inclus dans la boîte.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme 5.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.