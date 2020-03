Le Samsung Galaxy S20 Plus avec 180 euros de réduction juste avant la sortie

La sortie officielle des trois nouveaux Samsung Galaxy S20 est prévue pour ce vendredi 13 mars 2020. Pourtant, on les trouve déjà en promotion pour certains, comme c’est aujourd’hui le cas du S20 Plus (modèle 4G) à 829 euros au lieu d’un prix de lancement annoncé à 1 009 euros. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Ce n’est pas grave si vous avez loupé l’offre de précommande avec les nouveaux Galaxy Buds+ offerts, car d’autres offres intéressantes pointent le bout de leur nez. Le Samsung Galaxy S20 Plus profite aujourd’hui d’une réduction de 180 euros sur Rakuten, seulement quelques jours avant le lancement. Il faut toutefois accepter de passer par un vendeur étranger, ici au Royaume-Uni, avec une livraison en moins de deux semaines. Ceci étant dit, le smartphone bénéficie tout de même de la garantie légale de conformité de 2 ans.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

La puissance de l’Exynos 990

L’autonomie généreuse avec 4 500 mAh

La polyvalence et la qualité du module photo

Au lieu du prix fort de 1 009 euros, le modèle 4G du Samsung Galaxy S20 Plus est aujourd’hui disponible à 829 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 44,45 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On trouve également le Samsung Galaxy S20 en promotion sur Rakuten, à 789 au lieu de 909 euros. Ce modèle est identique au précédent, avec néanmoins la suppression du capteur ToF, une diagonale d’écran passant à 6,2 pouces et une batterie de 4 000 mAh.

Pour en savoir plus 👇

Le Galaxy S20 Plus fait partie des nouveaux smartphones haut de gamme chez Samsung, il se situe entre le S20 classique et le S20 Ultra. Ils partagent tous le même design, notamment avec cet écran AMOLED – affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz – percé au centre à la façon Note 10. La version Plus se distingue toutefois par sa diagonale de 6,7 pouces (contre 6,2 et 6,9 pouces). C’est un format imposant, mais les finitions sont tellement exemplaires qu’il reste très agréable à prendre en main.

Comme les autres membres de la gamme, il est propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour les modèles 4G (et jusqu’à 12 pour ceux compatibles 5G). Quoi que l’on en pense, cette configuration haut de gamme permet de répondre à tous les usages sans broncher. Le Galaxy S20 Plus va surtout se différencier au niveau de l’autonomie. Sa batterie de 4 500 mAh promet sur le papier une autonomie confortable, en tout cas bien plus que le S20 que nous avons déjà testé à la rédaction.

En ce qui concerne la partie photo, on retrouve le même module que son petit-frère, à savoir un triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, mais accompagné ici d’un capteur ToF (Time of Flight) pour améliorer la gestion de profondeur, notamment en mode portrait. Comme d’habitude, Samsung ne déçoit pas à ce niveau-là. La qualité des photos est impressionnante, même de nuit. De plus, on retrouve une grande polyvalence en passant par l’ultra grand-angle, la macro, le zoom x3 sans perte et jusqu’à x30 en numérique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy S20 Plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 Plus.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur coréen en fonction de votre budget, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.