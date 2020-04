Le Huawei P20 chute à seulement 151 euros via une offre reconditionnée

Alors oui, c'est du reconditionné, mais le Huawei P20 n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. On le trouve à seulement 151 euros sur Rue du Commerce, soit le prix d'un smartphone entrée de gamme pour un ancien quasi-flagship.

Au lancement, la version Pro du Huawei P20 a tout simplement révolutionné le monde de la photo sur smartphone. Le modèle classique ne recevait pas les mêmes éloges, mais il avait tout de même le mérite de se classer parmi les meilleurs photophones de l’année 2018. Ce n’est évidemment plus le cas deux ans après, mais il reste très compétitif face aux solutions concurrentes qui sont au même prix aujourd’hui grâce à cette offre en reconditionné.

En bref

Un ancien flagship à petit prix

Avec une fiche technique encore solide

Et surtout avec tous les services de Google

Au lieu de 649 euros à son lancement, le Huawei P20 est aujourd’hui disponible à seulement 151 euros sur Rue du Commerce via le reconditionnement d’un produit et grâce au code promo HAPPY5, soit une économie de presque 500 euros sur son prix d’origine. De plus, il est garanti 1 an.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei P20 fait partie de la génération 2018 et cela se ressent très rapidement, à commencer par son design à encoche et son large menton qui accueille un bouton (équipé d’un capteur d’empreintes). Il possède toutefois un format relativement compact grâce à son écran IPS LCD Full HD+ de 5,8 pouces, ce qui plaira sans aucun doute aux allergiques des grandes diagonales.

Pour moins de 200 euros, vous avez tout de même un smartphone puissant équipé du Kirin 970 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Ce n’est plus une configuration considérée comme haut de gamme en 2020, mais elle est tout à fait au niveau des performances que délivre un smartphone milieu de gamme aujourd’hui, comme que le Xiaomi Mi 9T équipé d’un Snapdragon 730 par exemple.

En ce qui concerne la photo, le Huawei P20 est toujours un bon photophone, d’autant plus à ce prix. Il intègre un double capteur 20 + 12 mégapixels qui fait du très bon travail dans (presque) toutes les situations, où l’on retrouve d’ailleurs toujours l’IA du constructeur chinois pour embellir le résultat. Cependant, il faut avouer qu’il manque en peu de polyvalence en comparaison de nouveaux smartphones de notre époque.

Avec sa batterie de 3 400 mAh, il est également suffisamment autonome pour tenir toute une journée, mais pas plus. On se réconforte néanmoins avec sa compatibilité charge rapide via USB-C pour récupérer presque 70 % en même pas 40 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P20.

