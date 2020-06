Ce smartphone Xiaomi coûte le même prix qu’un jeu PS4/Xbox One

Si vous recherchez un smartphone abordable et fonctionnel pas plus cher qu'un jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One, Xiaomi a évidemment une solution à vous proposer avec son Redmi Go. Il est aujourd'hui affiché à seulement 69 euros sur Electro Dépôt.

Lancé il y a plus d’un an, le Redmi Go est encore aujourd’hui le smartphone le plus abordable du célèbre constructeur chinois. Il n’a pas vocation à impressionner le grand public avec une fiche technique monstrueuse, mais tout simplement de fournir le minimum syndical à tout petit prix. D’autant plus avec une réduction de 30 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un smartphone sous Android Go

Suffisant pour les appels, messages, mails ou réseaux sociaux

Avec une autonomie préservée grâce à une fiche technique peu gourmande

Au lieu de 99 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi Go est aujourd’hui disponible à seulement 69 euros sur Electro Dépôt.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Go est peut-être un smartphone à petit prix, mais il a de quoi attirer l’attention pour celles et ceux qui n’utilisent pas toutes les fonctionnalités d’un smartphone et qui se limitent à appeler, envoyer des messages, vérifier les mails et faire un petit tour de temps en temps sur les réseaux sociaux. Il peut également servir de smartphone d’appoint.

Pour cela, il s’équipe du minimum syndical. On retrouve à l’intérieur de sa coque un Snapdragon 425 épaulé par 1 Go RAM, ce qui peut paraître très léger sur le papier. Cependant, il n’a pas besoin de plus pour faire tourner Android Go, l’OS simplifié et allégé de Google — relativement proche d’Android pur — spécialement conçu pour les appareils aux caractéristiques les plus modestes. De ce fait, l’expérience utilisateur est globalement fluide, mais oubliez tous les types de jeu (2D ou 3D).

Toujours dans l’optique de proposer une fiche technique économe, le Redmi Go intègre une dalle LCD de 5 pouces (format 16:9) avec une simple définition HD. En effet, ce n’est pas le meilleur moyen pour visionner du contenu, mais cette dalle très peu gourmande offre surtout la possibilité de faire d’importantes économies en énergie. De ce fait, sa batterie de 3 000 mAh se montre clairement assez endurante pour tenir pendant toute une journée, voire plus.

Clairement anecdotique, on retrouve un appareil photo principal de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels pour la partie photo. De même pour la capacité de stockage de seulement 16 Go, bien heureusement extensible via microSD.

