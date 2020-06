Le photophone Google Pixel 3a est bradé avant l’arrivée de son remplaçant

Plus la sortie du Pixel 4a se rapproche, plus le prix du Google Pixel 3a devient intéressant. On le trouve aujourd'hui à seulement 237 euros au lieu de 399 à son lancement. Il n'y a pas meilleur photophone à ce prix !

L’arrivée d’une nouvelle génération est souvent le bon moment pour acquérir l’ancienne à bon prix. Avec l’arrivée plus ou moins imminente du Pixel 4a sur le marché, le Google Pixel 3a a tout intérêt de baisser fortement son prix avant qu’il ne soit définitivement remplacé. C’est justement le cas aujourd’hui avec une remise de plus de 40 % sur son prix d’origine !

En bref

Son format compact

Son écran OLED sans encoche ni bulle

Son appareil photo exceptionnel pour ce prix

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Pixel 3a (avec 64 Go de stockage) est aujourd’hui disponible à seulement 237 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMO5JUIN.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

Le Google Pixel 3a va effectivement bientôt se faire remplacer, mais ce jour n’est pas encore arrivé suite aux nombreux reports du Pixel 4a. Il se languira d’être le meilleur photophone abordable de Google jusqu’au dernier moment grâce à son mono capteur 12,2 mégapixels (f/1.8) hérité des anciens flagships de la firme de Mountain View.

Ce n’est pas tout, il profite également de l’aide apportée par l’IA de Google pour améliorer le tout, ainsi que de la technologie Dual Pixel afin d’obtenir un meilleur autofocus et mode portrait. Pour faire simple : aucun autre smartphone n’arrive à capturer des clichés aussi bien que lui à ce prix. Un presque sans-faute, car il manque juste de polyvalence.

Le Pixel 3a a ensuite fait les bons compromis pour baisser la facture dès le lancement. Son Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive n’est pas la plus puissante des configurations existantes, mais elle suffit amplement pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, avec même la possibilité de lire quelques jeux 3D au passage. Il a également le mérite de proposer un écran OLED d’une petite diagonale de 5,6 pouces pour un format plus qui séduisant en main.

L’unique reproche que l’on peut lui faire vient de son autonomie, bien souvent critiquée. Sa petite batterie de 3 000 mAh peut tenir une journée entière, mais il ne faut pas être trop gourmand lors de l’utilisation de son smartphone. Il se rattrape toutefois en étant compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

Les appareils Google permettent enfin d’utiliser la dernière version d’Android sous sa forme la plus pure — tout en recevant rapidement les dernières mises à jour de sécurité — et ce Pixel 3a ne déroge évidemment pas à la règle.

Retrouvez le test complet du Google Pixel 3a ou visionner la vidéo ci-dessous pour en savoir encore plus.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 3a.

Notre guide d’achat

Si votre budget vous le permet, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pour la photo en 2020.