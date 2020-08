Le OnePlus Nord est disponible : où l’acheter au meilleur prix ?

À la suite d'une communication méticuleuse de la part de OnePlus, la marque a récemment dévoilé son nouveau flagship killer : le OnePlus Nord. Petit prix, mais fiche technique solide, suivez notre guide pour le dégoter au meilleur prix.

Après les OnePlus 8 et 8 Pro, voici le OnePlus Nord. La marque propose enfin un flagship killer tant attendu par ses fans, qui regrettaient la montée en prix de la marque sur ses derniers téléphones. Le OnePlus Nord propose donc une fiche technique alléchante, mêlant performances, polyvalence photo et bonne autonomie, le tout pour un prix relativement attractif.

Le OnePlus Nord est commercialisé officiellement ce mardi 4 août à 399 euros dans sa version avec 8 de mémoire vive et 128 Go de stockage et 499 dans sa version 12 Go / 256 Go. A ce prix, il se place en face du Google Pixel 4A tout juste annoncé, mais ce dernier ne sera disponible que début octobre en France.

Caractéristiques

Si, à première vue, le OnePlus Nord n’a rien de révolutionnaire, il a toutefois tout pour plaire, à commencer par son design réussi et ses bonnes finitions. Il arbore un écran AMOLED Full HD+ de 6,44 pouces tout simplement somptueux et très lumineux. On pourra regarder sa série en plein soleil cet été sans problème. On retrouve même un taux de rafraichissement de 90 Hz alors que certains téléphones haut de gamme n’en sont toujours pas équipés.

De la même manière, si quelques concessions ont dû être faites pour conserver un prix sous les 400 euros, les performances du OnePlus Nord ne sont pas en reste. Il est en effet propulsé par un Snapdragon 765G épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon la version. Cette puce de Qualcomm faite pour le gaming n’est pas la meilleure du marché, mais n’a pas à rougir de sa puissance. Elle assurera sans problème tous les usages du quotidien, et pourra même faire tourner les jeux 3D, à condition de ne pas toujours pousser les graphismes au maximum.

Du côté de la photo, le OnePlus Nord cède à la mode des quatre capteurs photo dont un principal de 48 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,75. Un ultra grand-angle, un objectif macro et un capteur de profondeur pour les portraits sont aussi au rendez-vous. La qualité d’image est tout à fait correcte, on profitera notamment de beaux clichés dans les situations lumineuses, mais il pêche en basse luminosité, y compris avec le mode nuit.

Enfin, le OnePlus Nord est assez endurant avec sa batterie de 4115 mAh. Il peut sans problème tenir une longue journée d’utilisation. D’ailleurs, si l’on souhaite un peu plus de batteries, on pourra le recharger rapidement avec son port USB-C et son chargeur 30 W fourni avec. On pourra alors passer de 10 à 60 % en seulement 30 minutes.

Notre vidéo

Retrouvez également notre test complet du OnePlus Nord sur Frandroid pour en savoir davantage.

Où acheter ?

Le OnePlus Nord se décline en deux modèles (8 + 128 Go et 12 + 256 Go) et deux coloris (Gris Onyx et Bleu Marbre). Les prix se suivent respectivement à 399 puis 499 euros.

Voici la liste des autres revendeurs à proposer la version 8 + 128 Go au prix de vente conseillé :

Il est également disponible en stock en version 12 + 256 Go au prix de vente conseillé :

Les meilleurs prix

Pour dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord, vous pouvez retrouver notre comparateur de prix ci-dessous.