Amazon casse le prix du Xiaomi Mi 10 Lite compatible avec le réseau 5G

Le Mi 10 Lite est le smartphone abordable compatible 5G de Xiaomi. D'ailleurs, il est encore plus abordable en ce moment. Il chute à 259 euros sur Amazon au lieu de 379.

La 5G se popularise de plus en plus et devrait bientôt faire son arrivée en France. Si vous souhaitez changer de smartphone, il est donc plus judicieux de prendre un smartphone compatible 5G pour profiter de cette nouvelle technologie dès son lancement. Les téléphones 5G sont généralement assez onéreux, mais il reste toujours le très bon Xiaomi Mi 10 Lite qui profite actuellement d’une réduction inédite de plus de 100 euros.

En bref

Le quadruple capteur photo

Les excellentes performances

La compatibilité avec la 5G

Lancé il y a quelques mois à 379 euros, le Xiaomi Mi 10 Lite (64 Go) se négocie en ce moment à 259 euros sur Amazon. Cette promotion est disponible sur trois coloris : Gris, Bleu, Blanc. Voir un smartphone 5G à ce prix, c’est tout simplement inédit !

Le Xiaomi Mi 10 Lite propose un design bien fini avec une appréciation toute particulière pour sa dalle AMOLED de 6,57 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Cette dernière affiche une définition Full HD+ et offre une luminosité suffisante pour regarder ses séries en plein soleil pendant les vacances.

Pour un smartphone dit « allégé », ce Mi 10 Lite ne fait d’ailleurs pas beaucoup de compromis sur sa fiche technique. Il est propulsé par un SoC SnapDragon 765G conçu pour le gaming. Épaulé par ses 6 Go de RAM, non seulement les tâches du quotidien seront largement assurées, mais il sera aussi possible de lancer ses jeux 3D préférés avec une belle qualité d’affichage. En plus, cette puce est compatible 5G.

Dans cette tranche tarifaire, il n’est pas étonnant de voir 4 capteurs photo sur les smartphones. Le Mi 10 Lite s’aligne avec la concurrence et propose un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, une caméra macro et un capteur de profondeur de 2 Mpx chacun. On profite donc d’une belle polyvalence photo avec une qualité d’image correcte, même si, avec un tel prix, on ne peut pas s’attendre à la qualité des flagships.

L’autonomie est enfin satisfaisante grâce à sa batterie de 4 160 mAh. Concrètement, vous pourrez tenir une longue journée sans le moindre problème. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez toujours le recharger rapidement via son USB-C (jusqu’à 20 W).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Mi 10 Lite.

