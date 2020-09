Préparez-vous à la 5G pour 322 euros avec le Xiaomi Mi 10 Lite

Le Xiaomi Mi 10 Lite est l'un des smartphones compatibles 5G les plus abordables du moment. Proposé à 322 euros sur Amazon au lieu de 399 euros, il est un excellent appareil pour se préparer à l'arrivée de ce nouveau réseau.

Petit à petit, on se rapproche d’une arrivée de la 5G en France. Si vous souhaitez changer de smartphone, opter pour un appareil compatible est donc une bonne idée pour profiter du nouveau réseau dès son déploiement. Cependant, vous n’avez peut être pas envie (ni le budget) de dépenser près de 1 000 euros dans un flagship. Heureusement, le Xiaomi Mi 10 Lite est là. Pour 322 euros sur Amazon au lieu de 400, vous serez « 5G ready » !

En bref

Compatible 5G

De très bonnes performances

Un quadruple module photo réussi

Le Xiaomi Mi 10 Lite est disponible à 322 euros sur Amazon au lieu d’un prix de base de 400 euros.

Le Xiaomi Mi 10 Lite est un très beau smartphone. Le constructeur chinois a concocté un design qui n’est certes pas très original avec ce dos en verre et l’écran avec une encoche en forme de goutte d’eau, mais cela lui permet de ne pas faire d’erreur. On a dans les mains un beau smartphone bien construit et qui respire la solidité.

L’écran de 6,57 pouces est, lui aussi, une réussite. On profite d’une dalle Oled très lumineuse, bien contrastée et offrant un bon rendu des couleurs (modifiable dans les paramètres de surcroît). On ajoute une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz pour faire un écran de qualité, surtout pour un smartphone à ce prix.

Le smartphone embarque le SoC Snapdragon 765G couplé à 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Ce combo offre des performances excellentes dans cette gamme de prix. La plupart des jeux comme Fortnite ou PUBG tournent sans problèmes avec des paramètres graphiques moyens et une utilisation classique ne vous fera presque jamais rencontrer de ralentissements. La batterie de 4 160 mAh permet de tenir bien plus d’une journée loin du chargeur rapide USB-C 20W.

Compatible 5G, le smartphone l’est aussi avec toutes les fréquences 4G et 3G françaises. Sachant que la nouvelle technologie de réseau arrivera dans les mois qui suivent, opter pour un téléphone 5G est une excellente initiative pour éviter de se retrouver à devoir encore changer de smartphone quand le déploiement sera lancé.

Enfin, le quadruple capteur photo est lui aussi une belle surprise. Composé d’un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur, tous deux à 2 MP, il offre une bonne versatilité et de très bons clichés. Niveau photo, il fait partie du haut du panier des smartphones de cette gamme de prix, mais n’égale cependant pas non plus le futur Pixel 4a. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test du Xiaomi Mi 10 Lite.

