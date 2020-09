Le Samsung Galaxy A21s est aujourd’hui disponible à 166 € au lieu de 239

Le monde des smartphones à moins de 200 euros a un nouvel acteur. Proposé au rabais sur Rakuten, le Samsung Galaxy A21s est aujourd'hui disponible à 166 euros au lieu d'un prix de lancement de 239 euros il y a quelques mois.

Samsung propose avec le Galaxy A21s un produit abordable visant les petits budgets afin de concurrencer les nombreux rivaux chinois sur ce segment. En promotion à moins de 200 euros, ce smartphone coréen devient alors un adversaire de choix face aux solutions pas chères des constructeurs Xiaomi et Realme.

En bref

Un design s’inspirant des flagships

Un quadruple capteur photo

Une batterie de 5 000 mAh

Le Samsung Galaxy A21s est aujourd’hui disponible à 166 euros sur Rakuten au lieu de 239 euros. En adhérant gratuitement au Club R, vous bénéficierez également de 8,31 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour le design de ce Galaxy A21s, Samsung s’est inspiré des récents flagships avec cet écran presque borderless et poinçonné. À l’arrière, on retrouve un dos en plastique avec des reflets qui rappellent bon nombre d’autres smartphones coréens qui ont adopté cette apparence. On y remarque aussi le lecteur d’empreintes digitales pour sécuriser le smartphone.

L’écran poinçonné est une dalle TFT de 6,5 pouces avec une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels. Cela n’offre pas un résultat exceptionnel, mais c’est largement satisfaisant, surtout à ce prix. Le smartphone est ensuite propulsé par un SoC Exynos 850 cadencé à 2 GHz, ce qui convient à une utilisation classique, comme naviguer sur le web et sur les réseaux sociaux. Les tâches plus gourmandes seront par contre plus compliquées à gérer.

L’interface One UI accompagnée à Android 10 offre d’ailleurs une expérience utilisateur de très grande qualité grâce à ses nombreuses optimisations logicielles. On apprécie tout particulièrement la bonne gestion de l’autonomie du smartphone grâce à une batterie de pas moins de 5 000 mAh de puissance. C’est efficace, d’autant plus avec un port USB-C pour le recharger.

Le Samsung Galaxy A21s intègre aussi un quadruple module photo composé d’un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 MP chacun. Il capture de belles photos quand les conditions sont optimales, mais aura du mal dans des environnements sombres. Ce n’est pas un cador, mais à ce prix-là, cette lacune est compliquée à lui reprocher.

