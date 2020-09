Le Xiaomi Redmi Note 9 est disponible à partir de 150 € sur Cdiscount

Depuis sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 9 est un smartphone qui bénéficie d'un très bon rapport qualité/prix. D'autant plus quand il profite d'une réduction supplémentaire de 50 euros chez Cdiscount : c'est une offre presque parfaite pour celles et ceux qui cherchent un smartphone efficace et "pas cher".

Avec le Redmi Note 9, Xiaomi propose un très bon smartphone qui ravira les personnes recherchant un appareil sous les 200 euros. Son prix est d’ailleurs au rabais chez Cdiscount, à partir de seulement 149 euros selon la configuration choisie.

En bref

Un design réussi

Une énorme autonomie

Un module photo convaincant

Le Xiaomi Redmi Note 9 est disponible à 149 euros chez Cdiscount au lieu de 199 euros dans sa version 3 Go de mémoire vive + 64 Go de stockage interne.

La version 4 Go de mémoire vive + 128 Go de stockage interne est quant à elle disponible à 164 euros chez Cdiscount au lieu de 229 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 9 ne veut pas se donner l’allure d’un entrée de gamme et profite de la démocratisation de l’écran poinçonné pour se donner une allure de flagship. On ne trouve donc rien de vraiment original dans ce design, mais il reste réussi. Même le dos en plastique rend bien, que ce soit dans son coloris gris ou vert.

En plus d’être poinçonné, l’écran 6,53 pouces peut se targuer d’avoir une définition Full HD+, ce qui n’est pas forcément une évidence chez les smartphones à moins de 200 euros. La dalle IPS souffre toutefois d’une colorimétrie perfectible et d’une luminosité un peu juste, mais il est possible de gérer le tout selon vos envies via les nombreuses options de personnalisations qu’offrent l’interface MIUI.

Le smartphone est ensuite propulsé par un SoC MediaTek Helio G85 avec 3 ou 4 Go de mémoire vive selon la configuration choisie. Cette fiche technique promet une bonne stabilité sur une utilisation classique, mais reste un peu faible pour espérer d’excellentes performances en gaming. Les jeux 3D tourneront, mais pas de façon optimale. La grosse force de ce smartphone est sa batterie de 5 020 mAh qui promet de tenir deux journées avec une utilisation normale. Bonus : un port USB-C est de la partie !

Le Redmi Note 9 embarque enfin un quadruple module photo avec le menu classique : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro et un de profondeur, tous deux de 2 MP. Les clichés sont convaincants en bonne luminosité, mais on sent évidemment — sur cette tranche de prix — des lacunes quand l’environnement devient moins propice.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Xiaomi Redmi Note 9.

L’offre n’est plus disponible ?

Si l’offre pour ce Xiaomi Redmi Note 9 n’est plus disponible, n’hésitez pas à voir sur le tableau ci-dessous quel est le meilleur prix actuel pour ce smartphone.

Notre guide d’achat

Venez découvrir les concurrents du Redmi Note 9 dans notre guide d’achat dédié aux meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment !