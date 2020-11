Cdiscount lance un grand déstockage pour le Samsung Galaxy S20

Le Samsung Galaxy S20, smartphone haut de gamme du géant coréen, chute aujourd'hui à un prix totalement inédit grâce à Cdiscount qui le propose à 585 euros au lieu de 909 euros. C'est du jamais vu pour un revendeur français.

Il y a comme un avant-goût de Black Friday en ce moment, vous ne trouvez pas ? Si vous n’êtes pas convaincu, cette offre exceptionnelle pour le Galaxy S20 vous fera changer d’avis ! Le smartphone haut de gamme de Samsung profite actuellement d’une réduction inédite de plus de 300 euros, soit -35 % sur son prix d’origine.

En bref

Un écran Dynamic AMOLED à 120 Hz

La qualité de l’appareil photo

Un puissant Exynos 990

Au lieu de 909 euros, la version 4G avec 128 Go de stockage du Samsung Galaxy S20 est actuellement en promotion à 585 euros Cdiscount dans tous ses coloris.

Notez que le smartphone est affiché à 649 euros, mais il est possible de se faire rembourser 10 % via ODR à l’occasion de la Samsung Blue Week qui se termine le 15 novembre prochain. Le total revient donc à 585 euros.

Le Samsung Galaxy S20 est le moins onéreux de sa gamme, mais aussi le plus compact. Il est ainsi très confortable en main grâce à sa diagonale d’écran qui ne dépasse pas les 6,2 pouces. La dalle Dynamic Amoled est excellente et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire.

Il est propulsé par le SoC Exynos 990 cadencé à 2,73 GHz et épaulé par 8 Go. Cette configuration n’arrive pas à la cheville d’un Snapdragon 865 ou 865+ de Qualcomm, mais elle répondra à toutes vos exigences, même pour les jeux 3D ou les applications plus gourmandes. L’expérience utilisateur est quant à elle très agréable sous One UI. Le smartphone recevra d’ailleurs très prochainement Android 11 avec la version 3.0 de cette excellente interface.

Pour la photo, le Galaxy S20 possède un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels, aussi polyvalent que performant, même de nuit. On retrouve de nombreux modes, en passant par le grand-angle, l’ultra grand-angle, le portrait, ou encore le zoom 3x jusqu’à 30x. Cependant, il faudra se tourner vers les Galaxy S20 Plus ou S20 Ultra pour encore plus de polyvalence.

Du côté de l’autonomie, il embarque enfin une batterie de 4 000 mAh. Sa fiche technique gourmande ne l’aide évidemment pas à établir un record d’endurance, mais il peut tout de même tenir une journée entière en surveillant de temps en temps le pourcentage sur le coin droit de l’écran. On se réconforte dans tous les cas avec un système de charge rapide efficace jusqu’à 25 W, ainsi qu’avec la compatibilité charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20.

