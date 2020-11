Un avant-goût du Black Friday avec le Galaxy Z Flip à moitié prix sur Rakuten

Le Samsung Galaxy Z Flip est le smartphone pliable le plus abordable du moment grâce à cette promotion "pré-Black Friday" sur Rakuten. On le trouve à 735 euros au lieu de 1 500 euros à son lancement, soit 51 % de réduction.

Le Samsung Galaxy Z Flip est un smartphone pliable bien différent des autres. Il n’a pas l’intention de se transformer en tablette pour améliorer le confort de lecture comme le Galaxy Z Fold 2, mais de prendre moins de place dans la poche. Un format compact qui séduit, couplé aujourd’hui à un prix très attractif grâce à une réduction de plus de 50 %.

En bref

La puissance élevée du Snapdragon 855+

Le format qui rentre dans toutes les poches

La qualité de l’écran AMOLED au format 22:9

L’interface One UI adaptée pour ce smartphone

Au lieu de 1 500 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 735 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également plus de 35 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy Z Flip est bien différent du Galaxy Z Fold 2. Si ce dernier est un smartphone qui se transforme en tablette, le Z Flip se replie tout simplement sur lui-même pour prendre moins de place dans la poche. La pliure de l’écran ne se fait d’ailleurs pas dans le même sens. Elle est ici horizontale alors que cela se passe verticalement sur le Z Fold 2.

Ce Z Flip apporte alors un tout autre sens quant à son utilisation quotidienne. Il peut par exemple s’utiliser avec l’écran incliné grâce à sa charnière à position libre, ce qui est idéal pour laisser poser le smartphone sur une table en passant un appel vidéo ou en regardant une vidéo. L’interface One UI s’est donc adaptée à ce format pour proposer quelques nouveautés logicielles, comme l’intégration native du bouton Google Duo dans l’application « Téléphone ». C’est très pratique !

Une fois déplié, le Galaxy Z Flip est assez allongé en raison d’un écran AMOLED de 6,7 pouces proposant un ratio de 22:9. Samsung oblige, la dalle est de bonne facture et la trace de la pliure au milieu se veut assez discrète. En tout cas on l’oublie très facilement. Il y a également un second petit écran de 1,06 pouce au niveau du clapet pour avoir un aperçu des notifications et accéder à quelques paramètres rapides, si besoin.

En ce qui concerne la fiche technique du smartphone, elle est plutôt solide avec un puissant Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de mémoire vive, un efficace double capteur photo 12 + 12 mégapixels (avec objectif ultra grand-angle), une caméra frontale de 10 mégapixels pour des selfies corrects et une batterie de 3 300 mAh. Seul ce dernier élément vient fragiliser le tout, où l’autonomie ne dépassera pas plus d’une journée. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge rapide et sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Z Flip.

Pour aller plus loin

