Le combo Redmi Note 9 Pro avec un Mi Band 4 est à 100 euros de moins

Le Redmi Note 9 Pro fait partie de ces smartphones qui sont bien équilibrés et sans réel défaut. Et il ajoute une corde à son arc grâce à Boulanger qui le propose à moins de 250 euros en pack avec un bracelet Mi Band 4.

Débarqué durant l’été dernier, le Redmi Note 9 Pro est le plus puissant des appareils de la gamme de Note 9 du constructeur chinois. Il est aussi le plus équilibré, avec un rapport qualité/prix parfait. S’il n’excelle pas dans un domaine précis, il est également dépourvu de défauts rebutants. D’autant qu’à l’occasion des soldes hivernales, il possède deux atouts supplémentaires : son prix et sa présence dans un pack avec le bracelet Mi Band 4.

En bref :

La puissance du Snapdragon 720G ;

L’autonomie confortable avec 5 020 mAh ;

La polyvalence du quadruple capteur photo.

Vendu habituellement 338 euros chez Boulanger, le coffret comprenant un Redmi Note 9 Pro 128 Go ainsi qu’un Redmi Mi Band 4 affiche désormais un prix de 239 euros.

En savoir plus

Version améliorée du Redmi Note 9 classique, le Pro mise sur un écran IPS LCD plus grand de 6,7 pouces, avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. L’encoche disparaît et laisse place à un poinçon centré en haut de la dalle.

Pour ce qui est de la fiche technique, on retrouve un Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de mémoire vive ainsi que 128 Go de stockage. La batterie, d’une capacité de 5 020 mAh, offre une autonomie solide au téléphone qui peut tenir deux jours à usage normal. Le Redmi Note 9 Pro est marqué par l’arrivée d’une puce NFC, très pratique notamment pour payer sans contact avec son smartphone.

La polyvalence photo est au rendez-vous grâce à son module qui accueille 4 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels. La qualité des clichés est globalement améliorée, avec un mode nuit fort bien pensé. Sa caméra selfie de 13 mégapixels est, elle, plus que suffisante pour faire des appels en vidéo.

Le Xiaomi Mi Band 4 a depuis été remplacé par un nouveau modèle. Cependant, si vous n’êtes pas intéressé par les quelques nouveautés que le Mi Smart Band 5 apporte, l’ancien bracelet connecté fera très bien l’affaire.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !