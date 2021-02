Pendant les soldes, le Realme X3 SuperZoom est à moins de 270 euros chez Cdiscount

Smartphone milieu de gamme aux caractéristiques premium, le Realme X3 SuperZoom brille en misant sur une belle fiche technique. Il peut également compter sur une baisse de prix chez Cdiscount grâce à un code promo.

Sorti en mai 2020, le Realme X3 SuperZoom se présentait déjà comme un smartphone intéressant, fort d’une fiche technique solide tout en étant proposé sous la barre des 500 euros. Mais aujourd’hui, le fleuron du constructeur chinois se veut encore plus attractif chez Cdiscount grâce une réduction qui le fait dégringoler sous les 270 euros.

En bref :

L’écran LCD de 6,6 pouces à 120 Hz ;

La puissance élevée du Snapdragon 855+ ;

La bonne autonomie et la charge rapide efficace.

Au lieu de 299 euros, le Realme X3 SuperZoom dans sa version 12 Go de mémoire + 256 Go de stockage est disponible à seulement 269 euros chez Cdiscount, avec le code promo TRENTEEUROS.

En savoir plus sur le Realme X3 SuperZoom à 269 euros TRENTEEUROS

En savoir plus

Au niveau du design, le Realme X3 SuperZoom ne se différencie pas vraiment des autres smartphones de la marque. Il reprend ainsi l’esthétique du Realme X50, avec les mêmes formes arrondies en coin et le même poinçon en haut à gauche de l’écran. La dalle IPS LCD propose une diagonale similaire de 6,6 pouces, avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Mieux encore, son taux de rafraîchissement culmine à un confortable 120 Hz ce qui rend la navigation extrêmement fluide.

À la différence de ses pairs, le Realme X3 SuperZoom s’appuie sur une fiche technique solide. Il embarque un puissant Snapdragon 855+, star de l’année dernière, mais non compatible avec la 5G, ainsi que 12 Go de RAM. Cette configuration délivre encore aujourd’hui une puissance considérable pour répondre à tous les usages. Les jeux 3D tourneront avec des graphismes optimaux sans le moindre ralentissement, tout comme le multitâche.

En ce qui concerne l’autonomie du Realme X3 SuperZoom, il intègre la même batterie que le X50 avec 4 200 mAh de capacité. Cela lui permet de tenir facilement un jour et demi loin de son chargeur, même avec le mode 120 Hz. D’autant que sa compatibilité avec la charge rapide 30W lui permet de récupérer toute son énergie en moins d’une heure.

Reste la question de la photo. Malgré son nom, le Realme X3 SuperZoom est loin d’être un photophone incontournable. Son zoom x60 est numérique et vire rapidement à la bouillie de pixels, tandis que ses modes 64 mégapixels et macro sont clairement anecdotiques. Cela dit, son module dorsal, avec ses quatre capteurs, est polyvalent et arrive tout de même à donner des résultats convaincants dans certaines situations.

