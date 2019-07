La Microsoft Surface Go est la tablette la plus abordable de la gamme du constructeur américain, mais on ne dit pas non à une petite promotion qui facilite le passage à la caisse. La version 64 Go est aujourd’hui remisée à 299 euros sur Cdiscount avec une housse de protection offerte.

Commercialisée à 449 euros lors de son lancement, la Microsoft Surface Go s’affiche actuellement à 299 euros sur Cdiscount, soit une économie de plus de 150 euros sur son prix d’origine. De plus, une housse de protection est gracieusement livrée avec.

La Surface Go conserve le design élégant et authentique des autres tablettes de la gamme. Elle garde notamment le fameux format 2:3 propre à Microsoft, où son écran propose une diagonale de 10 pouces avec une définition maximale de 1800 x 1200 pixels. Ce choix est judicieux pour gagner en hauteur et afficher autant d’informations que sur un écran 13 pouces au format 16:9 par exemple. De plus, elle dispose également de son pied ajustable pour la poser sur une table (ou sur un lit).

Du côté de la fiche technique, quelques concessions sont faites par rapport aux modèles plus haut de gamme, mais la tablette abordable de Microsoft reste tout de même performante pour cette gamme de prix. Elle embarque une carte graphique Intel HD Graphics 615 avec un processeur Intel Pentium Gold 4415Y cadencé à 1,6 GHz et 4 Go de mémoire vive, ce qui permet d’assurer une bonne fluidité sous Windows 10 S, la version allégée de Windows. Cette configuration répondra à la majorité des besoins (certains jeux vidéo du Windows Store, vidéos en streaming ou navigation sur Internet), avec une vitesse d’exécution appréciable grâce à son SSD de 64 Go. Son autonomie est par ailleurs estimée à 9 heures selon le constructeur.

On retrouve également une caméra dorsale de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Bien que la qualité photo ne casse pas des briques, elle a surtout pour but d’être compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello, très pratique pour déverrouiller rapidement la tablette.

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre prise en main de la Microsoft Surface Go.

Pourquoi recommande-t-on cette tablette ?

La tablette abordable avec des légères concessions

De bonnes performances sous Windows 10 S

Compatible Windows Hello

