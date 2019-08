La Samsung Galaxy Tab S6 est maintenant disponibles en précommande en France. Elle est disponible à partir de 779 euros pour la version 256 Go Wifi et à partir de 859 euros pour la version 256 Go 4G.

La Samsung Galaxy Tab S6 est la nouvelle tablette haut de gamme du géant coréen. Annoncée le 31 juillet 2019, elle propose une alternative solide à l’iPad Pro 11 ou à la Microsoft Surface Pro 6 sous Android avec des fonctionnalités desktop avancées via l’interface Samsung Dex.

Au niveau des caractéristiques, elle est équipée d’un grand écran de 10,5 pouces AMOLED avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un lecteur d’empreinte sous l’écran. À l’arrière, on retrouve un double capteur de 13+5 mégapixels et un support magnétique pour ranger et recharger le stylet S-Pen fourni avec la tablette.

Sous le capot, un SoC Qualcomm Snapdragon épaulé par 8 Go de RAM pour la version 256 Go, qui est à ce jour la seule disponible en France. Une grosse batterie de 7040 mAh alimente le tout. L’ardoise est sonorisée par 4 haut-parleurs AKG qui offrent une simulation Dolby Atmos.

Où précommander la Samsung Galaxy Tab S6 ?

La nouvelle tablette haut de gamme de Samsung est disponible en précommande dès aujourd’hui pour une sortie le 30 août 2019. Une ODR valable jusqu’au 29 août permet de recevoir un étui Book Cover pour la précommande d’une Galaxy Tab S6. Attention, il ne s’agit pas de la version avec clavier proposée à 179 euros.

Assez rare pour le souligner, elle n’est pas au même prix chez les différents e-commerçants français.

Le moins cher sera chez Boulanger : à 779 euros pour la version 256 Go + Wifi et à 859 euros pour la version 256 Go + 4G.

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab S6 sur Boulanger

Rue du Commerce la propose à 799 euros pour la version Wifi et à 879 euros pour la version 4G, c’est normalement ses tarifs français conseillés.

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab S6 chez Rue du Commerce

Enfin, on la retrouve à ce jour chez Darty à 799 euros en version Wifi.

Où acheter le Samsung Galaxy Tab S6 au meilleur prix ?