Alors que sa sortie est prévue pour la fin de la semaine, on a eu l’occasion de prendre en main la nouvelle tablette de Samsung, la Galaxy Tab S6. L’occasion de découvrir celle qui succède ce nouvel appareil, entre tablette et ordinateur hybride.

Un an après la Galaxy Tab S4, Samsung a dévoilé à la toute fin du mois de juillet sa nouvelle tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S6. Celle-ci succède à la fois au modèle de l’an dernier, mais également à la Galaxy Tab S5e qui ciblait davantage le milieu de gamme. Alors que la Galaxy Tab S6 sera disponible dans le commerce à la fin de la semaine, nous avons pu la prendre en main pour vous livrer nos premières impressions.

Notre vidéo de pris en main

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Un grand écran lumineux

La première chose qui marque lorsqu’on découvre la Galaxy Tab S6, c’est forcément son grand écran de 10,5 pouces. Comme pour tous ses appareils hauts de gamme, Samsung a utilisé ici une dalle Amoled, sans surprise, mais propose également une définition très convaincante de 2560 pixels par 1080, soit un ratio de 14,4:9. La résolution est également très bonne pour une tablette avec 287 pixels par pouce. Pour un smartphone ça serait gênant, mais du fait de son format, la Galaxy Tab S6 est destinée à être utilisée à plus longue distance.

À première vue, l’écran paraît très lumineux, surtout pour une tablette, et on n’a eu aucun mal à l’utiliser même en plein soleil en extérieur. Mais, tout comme les Galaxy Tab S4 et S5e auparavant, ce qui frappe c’est surtout la grande occupation de l’écran sur la surface de la tablette. Il occupe en effet 85% de la surface et permet vraiment de profiter confortablement de l’affichage. Certes, les bordures en haut et en bas (lorsque la tablette est en mode paysage) sont plus épaisses que sur l’iPad Pro, mais la tablette reste très confortable d’utilisation.

Un emplacement étrange pour le stylet

On s’en doutait un peu lors de l’annonce de la tablette, on en a désormais la confirmation : le principal souci de la Galaxy Tab S6 semble être son stylet.

Non pas qu’il soit décevant, au contraire : a priori Samsung a repris les mêmes technologies sur le S-Pen de la Galaxy Tab S6 que sur celui du Galaxy Note 10. Sans fil, il permet donc de naviguer dans l’interface même à distance et intègre même des capteurs de mouvement pour plus de précision.

Néanmoins, c’est son emplacement qui pose problème. Le S-Pen se range en fait au dos de la tablette pour se recharger. Cela pose deux problèmes majeurs : d’abord il faut qu’il soit orienté dans le bon sens — Samsung a intégré une petite marque sur le stylet et la tablette pour être sûr de bien le poser — et ensuite il faut qu’il tienne.

C’est là surtout que le bât blesse. Le système d’aimant semble être assez chiche et lorsqu’on tient la tablette à une main, il peut arriver de déloger le stylet. Si on n’y fait pas suffisamment attention, on s’attend à le perdre très facilement. On préférera donc le ranger ailleurs, dans une poche ou dans un sac, quitte à ne pas le recharger.

Heureusement, pour y remédier, Samsung propose des coques — en option à partir de 79 euros — qui permettent de protéger le stylet en le recouvrant d’un petit volet qui se rabat. C’est une bonne idée, mais dommage qu’elle soit en option et surtout, on aurait aimé un système équivalent directement sur la tablette.

Un système Samsung DeX bien pensé

Depuis la Galaxy Tab S4, Samsung propose un système hybride pour ses tablettes grâce à Samsung DeX. Si ce nom est utilisé pour les smartphones depuis plusieurs années afin notamment de brancher un écran externe à un Galaxy S10, Samsung DeX a un autre usage sur les tablettes.

Sur la Galaxy Tab S6, il est ainsi possible de changer d’interface sur la tablette pour la faire passer dans une utilisation plus bureautique. L’écran d’accueil change alors du tout au tout pour se rapprocher d’un OS de bureau. On découvre une véritable barre de tâche, des applications qui s’ouvrent en mode fenêtré, un usage simplifié de la navigation au trackpad et à la souris. Notons d’ailleurs qu’on peut configurer ce mode pour qu’il s’active automatiquement lorsqu’on connecte le Keyboard Cover Tab S6.

Prix et disponibilité

La Samsung Galaxy Tab S6 est d’ores et déjà disponible en précommande. Celle-ci permet de profiter en plus de la tablette d’une Bookcover pour protéger l’écran. Deux versions sont proposées : le modèle Wi-Fi 256 Go à 799 euros et la version 4G+Wi-Fi 256 Go à 879 euros.

La Samsung Galaxy Tab S6 sera disponible dans le commerce à partir du 30 septembre.

Galerie photo