L’annonce était attendue ce mercredi et, sans surprise, elle est bien tombée ce mercredi. Samsung a présenté sa Galaxy Tab S6, une tablette elle aussi sans surprise, mais compatible avec le stylet S-Pen intelligent.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de fuite, Samsung a finalement annoncé comme prévu sa nouvelle tablette, la Samsung Galaxy Tab S6. Celle-ci vient prendre la relève de la précédente tablette haut de gamme du Coréen, la Galaxy Tab S4.

La nouvelle tablette de Samsung est dotée d’un très grand écran de 10,5 pouces avec une définition de 2560 pixels par 1600, soit une densité de 287 pixels par pouce. On pourra noter que le lecteur d’empreintes digitales est pour la première fois sur une tablette Samsung, intégré sous l’écran, comme sur les smartphones de la marque. La Galaxy Tab S6 bénéficie par ailleurs d’une puce Snapdragon 855 adossée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible par carte microSD. Elle est par ailleurs conçue en aluminium avec un format de 244,5×159,5×5,7 mm et un poids de 420 grammes. Plus légère que la Galaxy Tab S4, elle est surtout dotée d’une batterie de moins grande capacité, à 7 040 mAh, même si Samsung promet jusqu’à 15h de lecture.

Concernant la photo, la Samsung Galaxy Tab S6 profite d’un double capteur à l’arrière avec un appareil de 13 mégapixels (f/2,0) et un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2,2). En façade, c’est un unique capteur de 8 mégapixels (f2,0) qui se chargera des selfies et des appels vidéo.

Un stylet S-Pen connecté fourni directement avec la tablette

Outre le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, l’autre nouveauté nous vient du stylet S-Pen. Directement fourni avec la Galaxy Tab S6, il peut se fixer et se recharger magnétiquement au dos et permet de contrôler la tablette à distance. Samsung annonce une autonomie de 10h du stylet en veille. On pourra noter que la tablette de Samsung est compatible avec le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), mais n’intègre pas de prise casque.

La Samsung Galaxy Tab S6 sera disponible à partir du 30 août prochain en deux coloris : gris titane et bleu lagon. Par ailleurs, elle est proposée en configuration Wi-Fi et en 4G+Wi-Fi. Les prix en euros n’ont cependant pas encore été annoncés par Samsung France.