Elle se rapproche de plus en plus. La future tablette de Samsung, la Galaxy Tab S6, sera annoncée d’ici deux semaines. Un rendu presse fuite encore et nous offre plus de précisions sur son design et son clavier amovible.

Nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Tout le marché des tablettes est occupé par les iPad… Tout ? Non ! Une gamme d’irréductibles tablettes Samsung résistent encore et toujours à l’Américain.

Même si Apple tient largement la corde sur ce marché des tablettes, Samsung réussit à arracher quelques précieux pourcentages de parts de marché. C’est avec cette ambition de garder la première place des tablettes sous Android que le Coréen s’apprête à lancer sa Galaxy Tab S6.

Vous avez dit Surface ?

On connaissait déjà une bonne partie des caractéristiques de cette Galaxy Tab S6 : une tablette avec un écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec un double appareil photo, un processeur Snapdragon 855 et un nouveau S-Pen. On avait aussi aperçu aussi son design de manière plus précise avec quelques rendus presse qui avaient fuité.

Mais cette fois-ci Evan Blass (@OnLeaks, compte privé) a publié sur Twitter une nouvelle image promotionnelle montrant de plus près ce à quoi vont ressembler deux accessoires de la tablette : la coque avec un pied pour la faire tenir debout et le clavier amovible.

Ce clavier s’attachera comme sur la Galaxy Tab S5e sur le côté gauche de la tablette grâce à des connecteurs aimantés.

Quant à la coque, elle devrait également être aimantée et aura un pied pour permettre à la tablette de tenir par elle-même sur une table pour pouvoir l’utiliser comme un ordinateur. Un concept semblable à ce qu’a popularisé la gamme Microsoft Surface.

On pourrait en savoir plus sur ce produit dans quelques jours seulement, à la conférence Samsung du 7 août. À noter que cet événement est surtout dédié à la présentation du Galaxy Note 10.