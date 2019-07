L’annonce de la Samsung Galaxy Tab S6 se rapproche un peu plus. La prochaine tablette du constructeur coréen a en effet été certifiée par les Wi-Fi Alliance et Bluetooth SIG et a vu certaines de ses caractéristiques, comme son poids ou sa batterie, dévoilées en avance.

Le 7 août prochain, Samsung dévoilera son prochain smartphone, le Samsung Galaxy Note 10. Mais il ne devrait pas s’agir du seul appareil officialisé par le constructeur coréen. En effet, on sait depuis quelque temps que Samsung prépare une nouvelle tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S6. Celle-ci devrait être présentée en même temps.

La Samsung Galaxy Tab S6 a en effet déjà été certifiée par deux consortiums, le Bluetooth SIG et la Wi-Fi Alliance, une étape qui intervient généralement juste avant l’officialisation d’un produit afin de s’assurer de sa conformité. Présentée sous le numéro SM-T865, on peut découvrir qu’elle est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac).

Un poids plus léger, mais une batterie moins importante

Pour les autres caractéristiques, c’est vers My Smart Price que l’on pourra se tourner. Le site indien a en effet obtenu certaines informations sur la future tablette de Samsung. D’après les données publiées ce lundi, la Samsung Galaxy Tab S6 serait bien plus légère que sa prédécesseure, la Galaxy Tab S4, avec un poids de 420g contre 482g pour le précédent modèle. Par ailleurs, la Galaxy Tab S6 profiterait d’une plus petite batterie de 7040 mAh contre 7300 mAh sur la Tab S4.

My Smart Price affirme par ailleurs que la Samsung Galaxy Tab S6 profiterait d’un double capteur photo arrière avec un appareil principal de 13 mégapixels (f/1,9) et un second de 5 mégapixels pour le mode portrait. La tablette bénéficierait également d’un capteur de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Enfin, on retrouverait un large écran Amoled de 10,5 pouces avec une définition 2K.

La Samsung Galaxy Tab S6 devrait logiquement être présentée le 7 août prochain, en même temps que les nouveaux Galaxy Note 10 de Samsung. On en saura donc davantage à son sujet — notamment son prix et sa date de lancement — lors de son officialisation attendue la semaine prochaine.