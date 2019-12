Samsung confirme une nouvelle Galaxy Tab S6, qui sera l’une des premières tablettes 5G

Alors que les smartphones 5G commencent peu à peu à pénétrer un marché encore très tourné vers la 4G et ses dérivés, Samsung s'apprête à lancer une nouvelle variante de sa Galaxy Tab S6. Elle sera l'une des premières tablettes à proposer une compatibilité avec le nouveau réseau cellulaire.

Dans l’ombre des (nombreux) iPad d’Apple, Samsung continue sa route sur le secteur des tablettes Android en proie à une perte de vitesse conséquente ces dernières années. Mais alors que la firme de Cupertino piétine toujours sur le secteur de la 5G en ne proposant pour l’instant aucun appareil compatible, le géant coréen s’apprête pour sa part à lancer, en plus de ses quelques smartphones d’ores et déjà compatibles, une déclinaison 5G de sa Galaxy Tab S6. Cette dernière sera l’une des toutes premières tablettes du marché à pouvoir se raccorder au nouveau réseau cellulaire, déjà bien implanté en Corée et en nette progression aux États-Unis depuis quelques mois.

Une nouvelle Galaxy Tab S6 compatible 5G « bientôt disponible »

C’est ce que l’on apprend du site officiel de Samsung Corée. Une page repérée par SamMobile affiche en effet une partie de la gamme du constructeur en matière d’ardoises. Parmi les modèles présentés, une certaine Galaxy Tab S6 5G accompagnée, en coréen, de la mention « bientôt disponible ». Aucun détail supplémentaire n’est toutefois donné quant au créneau de sortie précis de ladite tablette. On ignore également sur quels marchés ce modèle 5G sera proposé, même si un lancement coréen devrait sans doute se concrétiser dans un premier temps… avant de s’étendre à d’autres latitudes.

Rappelons que nous avons passé en revue la dernière tablette haut de gamme de Samsung et que nous l’avons appréciée en dépit de quelques défauts listés dans notre test. L’ardoise profite notamment de belles performances grâce à son Snapdragon 855. Un SoC qui pourrait tout à fait épauler un modem 5G de chez Qualcomm sur la variante 5G promise par Samsung, et sobrement baptisée « SM-T866 », note pour sa part 9to5Google.

Comme le précise le site, la Galaxy Tab S6 5G pourrait même, si elle arrive effectivement « bientôt » chez les revendeurs, être la toute première tablette compatible 5G du marché.