Samsung Galaxy Tab S6 : la meilleure tablette Android est 100 € moins chère

La version 256 Go de la Samsung Galaxy Tab S6 est actuellement en promotion sur Darty. Elle se négocie désormais à 699 euros au lieu de 799.

Lors de la Samsung Galaxy Unpacked de la semaine dernière, le géant coréen a profité de l’annonce des Note 20 pour dévoiler aussi la nouvelle Galaxy Tab S7. Si cette nouvelle tablette semble très prometteuse, elle n’enlève en rien la qualité et les performances de la Tab S6, toujours aussi actuelles. D’ailleurs, elle est en promotion sur Darty.

En bref

Un design premium

D’excellentes performances

Une dalle OLED magnifique

Bonus : le S Pen est fourni

Lors de son lancement, la version 256 Go était proposée à 799 euros. Vous pouvez désormais vous la procurer au même prix que la version 128 Go sur Darty, soit 699 euros.

Pour en savoir plus 👇

Soyons clairs, tant que la Galaxy Tab S7 n’est pas sortie, la Tab S6 de Samsung peut revendiquer son titre de meilleure tablette Android du marché. Elle arbore déjà un très beau design, sobre et assez fin. Elle s’équipe en plus d’une dalle AMOLED de 10,5 pouces au format 16:9 tout simplement magnifique. Cet écran est compatible HDR10+ et profite d’une excellente luminosité qui lui permettra d’être lisible, même en plein soleil.

À l’image des tablettes haut de gamme, la Tab S6 embarque avec elle un S Pen qui s’aimante au dos de celle-ci. Il est d’ailleurs assez semblable à celui du Note 20, en étant un peu plus large. Forcément, il apporte quelques fonctionnalités supplémentaires assez appréciables. On pourra, par exemple, l’utiliser pour des prises de notes rapides afin de gagner en productivité et en confort.

Si la Tab S6 date de 2019, elle continue de répondre aux besoins de performances qu’ont les applications d’aujourd’hui. Le Snapdragon 855 épaulé de 8 Go de RAM permet de garantir largement la fluidité de l’appareil, même lors de sessions intensives d’utilisation.

Seulement, il faut reconnaître que ces performances demandent une certaine énergie. La Tab S6 n’embarque pas la meilleure des batteries, mais elle peut tout de même tenir une bonne journée et demie. Un port USB-C permet d’ailleurs de recharger la tablette assez rapidement.

Enfin, si 256 Go de stockage de suffisent pas, il est possible d’étendre la capacité de la Tab S6 jusqu’à 1 To. D’ailleurs, vous pouvez doubler le stockage avec cette microSD SanDisk Extreme qui est actuellement à 55 euros sur Amazon au lieu de 75. Cette version Extreme profite de bons débits et devrait suffire pour stocker et lancer les applications de cette tablette.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test de la Samsung Galaxy Tab S6.

