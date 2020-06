Samsung Galaxy Tab S6 : une baisse de 150 € pour la meilleure tablette Android

La Samsung Tab S6 voit son prix baisser de 150 euros sur Rue du Commerce. Dans sa version Wi-Fi + 256 Go, elle atteint alors les 649 euros au lieu de 799 : c'est encore moins cher que le modèle 128 Go.

Alors que les rumeurs concernant la future Tab S7 vont bon train, la Samsung Tab S6, sortie en fin d’année dernière reste la meilleure tablette sous Android du marché. Avec son S Pen et ses excellentes performances, elle voit aujourd’hui son prix chuter d’environ 20 %.

En bref

Un style premium

De hautes performances

Un écran Super AMOLED presque parfait

Au lieu de 799 euros à son lancement, la Samsung Tab S6 est disponible à 649 euros sur Rue du Commerce dans sa version 256 Go. Elle devient alors moins chère que la version 128 Go normalement à 719 euros.

Une promotion est également disponible pour la Samsung Tab S6 Lite 64 Go. Il est actuellement possible d’obtenir 20 euros de réduction grâce au code 5PROMOJUIN via Acheter sur Google.

Retrouvez la Galaxy Tab S6 Lite à 379 euros 5PROMOJUIN

La Samsung Tab S6 est la meilleure tablette Android du marché. Point. Plus sérieusement, elle dispose d’un excellent écran Super AMOLED (compatible HDR10+) de 10,5 pouces au format 16:10. Le confort de celui-ci permet d’utiliser la tablette avec plaisir pour regarder du contenu en tout genre, et n’importe où grâce à une luminosité maximale de 460 cd/m² pour rester visible même sous le soleil en extérieur.

La Tab S6 arbore fièrement en son dos un S Pen qui ressemble beaucoup à celui d’un Galaxy Note 10, en plus large. Il s’aimante en effet derrière la tablette pour pouvoir se recharger. Le S Pen retrouve les mêmes fonctionnalités que celui du Note 10 et procure une sensation très agréable lors de son utilisation, semblable à celle d’un crayon sur du papier. C’est en somme un excellent outil qui améliorera votre productivité.

Niveau performances, il n’y a rien à craindre. La Tab S6 est propulsé par un SoC Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM, une configuration qui fera tourner n’importe quelle application sans aucun problème. Passer d’une tache à l’autre est d’ailleurs un jeu d’enfant. Bref, la puissance est au rendez-vous, mais la tablette pâtit d’une autonomie un peu légère : vous ne tiendrez pas beaucoup plus d’une journée et demie selon nos tests.

Elle dispose ensuite de 256 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To grâce à un compartiment mis à disposition pour une carte micro SD. La tablette de Samsung dispose enfin d’autres fonctionnalités intéressantes comme le double module photo, le capteur d’empreinte disposé sous l’écran ou encore le port USB-C.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Tab S6.

