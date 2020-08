La tablette Samsung Galaxy Tab S6 en promo à 700 euros au lieu de 800

Avec sa Galaxy Tab S6, Samsung vise un adversaire bien précis : Apple et son iPad Pro. La tablette qui profite d'un magnifique écran, de très bonnes performances et du S Pen est disponible avec 100 euros de réduction chez Darty.

Samsung est l’un des rares constructeurs tentant encore de concurrencer Apple sur le marché des tablettes. La Galaxy Tab S6, remplacée tout récemment par la S7, est proposée à 699 euros au lieu de 799 chez Darty.

En bref

Un design premium

L’irréprochable écran AMOLED

Le S Pen intégré

La tablette Samsung Galaxy Tab S6 est disponible à 699 euros au lieu de 799 euros chez Darty.

La Samsung Galaxy Tab S6 est une tablette premium, elle est là pour concurrencer le mastodonte qu’est l’iPad Pro. Au niveau de son design, on retrouve cette même sensation haut de gamme qu’avec la tablette d’Apple. On a un écran aux fines bordures, une qualité de fabrication irréprochable avec un corps en métal et le tout offre vraiment une sensation premium.

L’énorme point fort de cette tablette est son écran Super AMOLED d’une définition de 2560 x 1600 pixels compatible HDR 10+. Il propose une excellente restitution des couleurs, un contraste infini et un capteur d’empreintes digitales se cache sous lui.

Comme pour les Galaxy Note, cette Galaxy Tab S6 intègre un S Pen. Le stylet imaginé par le Coréen offre une vraie plus-value grâce aux fonctionnalités qu’il apporte. Il offre d’excellentes sensations quand vous « gribouillez » dessus en offrant une sensation similaire à de l’écriture sur papier. Le bémol reste son rangement aimanté à l’arrière de la Tab S6 qui crée une excroissance peut pratique pour la poser sur une table.

Avec un SoC Snapdragon 855, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne, la tablette offre des performances de haute volée. Avec la batterie de 7040 mAh, vous devriez tenir entre une et deux journées loin de son chargeur USB-C.

Enfin, la tablette intègre un double capteur photo assez anecdotique. Le capteur grand-angle de 13 MP et ultra grand-angle de 5 MP font de bons clichés quand les conditions sont réunies, mais ne vous imaginez pas l’emporter pour réaliser de grandes séances photo, car vous serez vite déçus.

Pour plus d’informations, venez jeter un coup d’œil à notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S6.

D’autres offres

Si l’offre de Darty pour cette Galaxy Tab S6 n’est plus disponible, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous afin de trouver le meilleur prix pour cette tablette.

Notre guide d’achat

Si vous voulez avoir un peu de recul sur le marché des tablettes et voir quelles alternatives s’offrent à vous, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleures tablettes du moment.