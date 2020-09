La tablette Samsung Galaxy Tab S6 est encore moins chère en cette rentrée

Si la toute nouvelle Samsung Galaxy Tab S7 est déjà disponible en rayon, la version S6 du constructeur coréen reste toujours aussi intéressante. Surtout à un aussi bon prix : on peut aujourd'hui la trouver à 589 euros sur Rakuten, au lieu de 799 euros.

La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S7 est déjà commercialisée en France, mais cela ne veut pas dire que les anciens modèles du fabricant sont déjà démodés. Bien au contraire, la Tab S6 est toujours aussi performante et concurrence tout aussi bien l’iPad Pro d’Apple. D’autant plus qu’elle bénéficie aujourd’hui d’une très bonne réduction.

Une excellente dalle AMOLED de 10,5 pouces

De hautes performances

Le stylet S Pen intégré

Initialement affichée à 799 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S6 est maintenant disponible à 589 euros sur Rakuten. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 29,49 euros offerts sur votre prochaine commande.

Concurrente directe de l’iPad Pro de la marque à la pomme, la Samsung Galaxy Tab S6 reste un modèle de tablette premium malgré l’arrivée récente de la Tab S7. Son design sobre aux bordures fines en est un premier indice. Ajoutons à cela un superbe écran AMOLED de 10,5 pouces, d’une définition de 2560 x 1600 pixels et compatible HDR10+. En plus des contrastes infinis, les nuances de couleurs seront parfaitement restituées. Si vous souhaitez l’utiliser à l’extérieur, même en plein soleil, pas de panique : son excellente luminosité, qui peut grimper jusqu’à 460 cd/m², rendra le contenu de l’écran bien lisible.

On apprécie également cette tablette pour son stylet S Pen, similaire à celui des Galaxy Note, mais plus large. Pour prendre des notes ou dessiner, le confort d’utilisation sera de mise. On regrettera peut-être le fait qu’il s’aimante au dos de la tablette, ce qui compliquera un peu son rangement dans un sac, et créera de facto une excroissance si elle est posée sur une surface plane.

Côté performance, la tablette s’équipe d’un SoC Snapdragon 855 épaulé de 8 Go de mémoire vive et d’un stockage interne de 256 Go. Si vous souhaitez étendre la capacité de l’appareil, vous pourrez y intégrer une carte microSD jusqu’à 1 To. Le tout assurera une bonne fluidité lors de son utilisation et un lancement des applications rapide. Cette haute performance sera plutôt gourmande en énergie. Sa batterie de 7 040 mAh ne lui permettra pas de dépasser une journée et demie d’autonomie. Comptez deux heures et demi pour une charge complète.

Enfin, si vous souhaitez faire quelques photos avec votre tablette, vous pourrez les capturer grâce un double module photo. Le capteur principal grand-angle de 13 mégapixels et l’ultra grand-angle de 5 mégapixels feront des clichés convenables en plein jour.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S6.

