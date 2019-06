Bouygues Telecom prolonge aujourd’hui l’offre de ses forfaits mobile B&You sans engagement en série limité. On retrouve alors le forfait 40 Go à 9,99 euros par mois, le forfait 60 Go à 14,99 euros par mois ou encore le forfait 80 Go à 16,99 euros par mois. Les tarifs s’appliquent uniquement pour l’ouverture d’une ligne.

Encore une fois, Bouygues Telecom a décidé de renouveler les offres de ses forfaits mobile B&You sans engagement jusqu’au 17 juin prochain, uniquement en cas d’ouverture de ligne. Les offres sont diversifiées pour répondre à la majorité des besoins. Retrouvez les détails ci-dessous.

Forfait B&You 40 Go à 9,99 euros par mois

Le premier forfait B&You sans engagement comprend les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine avec 40 Go de données 4G. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit aux appels et SMS illimités, dont 4 Go de données 4G décomptés de l’enveloppe totale.

Ce forfait B&You 40 Go est proposé à 9,99 euros par mois, à vie !

Retrouvez le B&You 40 Go à 9,99 euros/mois

Forfait B&You 60 Go à 14,99 euros par mois

Le deuxième forfait B&You (toujours sans engagement) donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France Métropolitaine, l’Europe et les DOM. Concernant l’enveloppe 4G, elle s’élève en revanche à 60 Go par mois, dont 6 Go utilisable en Europe et DOM.

Ce forfait B&You 60 Go est quant à lui proposé à 14,99 euros par mois, toujours à vie !

Retrouvez le B&You 60 Go à 14,99 euros/mois

Forfait B&You 80 Go à 16,99 euros par mois

Le dernier forfait B&You sans engagement est le plus complet de tous. Évidemment, il comprend les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, mais avec 80 Go de données 4G par mois — une enveloppe idéale pour dévorer du contenu en streaming. Depuis l’Europe et les DOM, les mêmes conditions sont applicables concernant les appels et SMS, néanmoins avec 8 Go de data à l’étranger.

Ce dernier forfait B&You 80 Go s’affiche à 16,99 euros par mois, à vie !

Retrouvez le B&You 80 Go à 16,99 euros/mois

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Des offres diversifiées pour répondre à la majorité des besoins

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Et un prix à vie !

Si vous souhaitez profiter d’une de ces offres B&You sans engagement, vous avez jusqu’au 17 juin 2019, uniquement pour les nouveaux abonnés.

Notez qu’il est possible de conserver son numéro et que le coût de la nouvelle carte SIM est de 10 euros.

Retrouvez les forfaits mobile B&You à partir de 9,99 euros/mois

Pour comparer ces offres avec celles des autres opérateurs du marché, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits en 2019.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Série Spéciale 18 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go - 100 Go 4,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 18 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 8,99€ 19,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 40 Go 17 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 10€ Voir Voir tous les forfaits