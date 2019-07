Article sponsorisé par RED by SFR

Comme chaque semaine, RED a renouvelé ses offres mobiles. Cette semaine la marque sans engagement de SFR joue une nouvelle fois les prolongations sur le forfait 5 Go à 5 euros et ajoute 10 Go supplémentaires à son forfait à 10 euros.

Nouvelle fournée d’offres sur les forfaits mobiles de RED pour la semaine avec deux bonnes nouvelles : le forfait 5 Go à 5 euros est une nouvelle fois prolongé et le forfait à 10 euros a de nouveau droit à 40 Go de data, contre seulement 30 la semaine précédente. Autrement dit, les deux meilleurs forfaits RED de ces derniers mois sont de retour.

Forfait 5 Go : toujours la meilleure offre à 5 euros

RED, comme plusieurs concurrents, a lancé ces dernières semaines des forfaits à 5 euros par mois, mais jusqu’à présent personne n’a fait mieux. Des forfaits à 5 euros, c’est bien celui-ci qui est le mieux doté avec pour commencer les appels/SMS et MMS illimités en France et 5 Go de données en 4G par mois. Cela a le mérite d’être simple. Mais ce n’est pas tout.

En Europe et dans les DOM, RED donne une enveloppe de 4 Go supplémentaires pour voyager. Les données consommées à l’étranger ne sont donc pas prises sur vos 5 Go dédiés à la France Métropolitaine. Cela concerne tous les pays de l’Union européenne, stricto sensu. La Suisse et Andorre ne sont donc pas inclus.

Si vous utilisez tous vos gigas en France, RED est beau joueur en limitant les dépenses hors forfait à 8 euros au maximum. L’opérateur facture des recharges de 2 euros pour 100 Mo de données dans la limite de 4 recharges par mois, là où des concurrents n’hésitent pas à le faire par tranche de 10 euros. Dans l’Union, c’est 0,05 cts par méga consommés en dehors du forfait. Ailleurs, c’est facturé au tarif en vigueur, mieux vaut consulter les tarifs avant de partir à l’étranger et surtout désactiver les données mobiles pour éviter les mauvaises surprises.

Ce forfait est une excellente option pour les utilisateurs qui naviguent peu en 4G et ont besoin d’un forfait à petit prix. Pour ses enfants, on préférera peut-être un forfait bloqué pour éviter une consommation excessive du smartphone, mais cela fera une très bonne ligne secondaire et conviendra également aux parents qui ne sont pas nécessairement férus de technologie.

Forfait 40 Go : la polyvalence pour seulement 10 euros

L’autre bonne nouvelle de cette semaine est donc le retour du forfait 40 Go à 10 euros. Cantonné à 30 Go « seulement » pendant plusieurs semaines, il reprend du poil de la bête avec 10 Go supplémentaires, mais toujours au même prix. L’offre inclut sans surprise les appels/SMS/MMS illimités et 40 Go 4G en France et vers les DOM. Difficile de faire mieux, personne ne fait mieux avec un prix valable « à vie » d’ailleurs.

À l’étranger, les conditions sont les mêmes qu’avec l’offre à 5 euros : vous avez donc droit à 4 Go « bonus » à utiliser à l’étranger. Sympa de la part de SFR, mais avec 40 Go, ils pouvaient largement se permettre de les décompter du forfait principal. Comme précédemment, la Suisse et Andorre ne sont pas compris dans le forfait. Les mécaniques de hors forfait ne changent pas non plus : 4 recharges de 100 Mo maximum en France, 0,05 cts par Mo en Europe et selon les tarifs en vigueur ailleurs.

Au final, pour seulement 10 euros, vous avez donc un forfait extrêmement polyvalent. Il y a suffisamment de data pour la plupart des usages, même les gros consommateurs de 4G devraient avoir du mal à consommer toutes les données, et les voyageurs ponctuels auront de quoi surfer et s’orienter pendant les vacances, à condition qu’ils restent en Europe.

Si vous voyagez régulièrement en Amérique du Nord, on vous recommandera plutôt d’opter pour le forfait 15 Go à 15 euros où la data est incluse dans l’UE, la Suisse et Andorre ainsi que les USA, et le Canada.

Pensez aux options !

Si par défaut, les forfaits RED sont complets, on pourra toutefois ajouter quelques options. Deux nous paraissent particulièrement judicieuses pour améliorer l’expérience au quotidien. La première est le double appel. Il évitera à vos correspondants de tomber sur votre répondeur si vous êtes déjà ligne. Pour réduire le prix du forfait, RED propose la messagerie vocale visuelle en option. Dans la mesure où les messages vocaux ne sont plus du tout à la mode, ce n’est pas gênant, mais vous avez le choix.

Plus spécifique, si vous correspondez régulièrement avec des personnes dans l’Union vous pourrez vous offrir les SMS illimités vers l’UE, la Suisse, Andorre et le DOM. Elle ne coûte qu’un euro par mois. Les amateurs de littérature et de BD pourront enfin s’abonner à Yoobox One pour 5 euros par mois au lieu de 10 euros et y accéder sur leur smartphone. Idéal pour cette période estivale.