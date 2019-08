À ce prix, le forfait mobile Sosh 50 Go est sans aucun doute la meilleure offre du moment dans la catégorie « forfait sans engagement ». Au lieu de 24,99 euros par mois, il est aujourd’hui possible d’en profiter à 9,99 euros par mois pendant un an. Retrouvez les détails ci-dessous.

Après avoir proposé son forfait 20 Go à prix réduit pendant une bonne partie de l’été, Sosh revient enfin sur le devant de la scène avec une réduction sur son forfait le plus complet. Celui à 50 Go passe en effet à 9,99 euros par mois pendant un an pour toute souscription avant le 27 août prochain.

Le forfait mobile Sosh actuellement en promotion donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de données 4G s’élevant à 50 Go par mois. Une enveloppe idéale pour regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou encore partager sa connexion (si nécessaire), tout en profitant d’un débit optimal grâce aux infrastructures d’Orange — le réseau mobile numéro 1 en 2018 selon l’ARCEP. Notez qu’au-delà, le débit est néanmoins réduit jusqu’à la réactualisation de votre abonnement mensuel.

L’avantage de ce forfait sans engagement vient surtout de sa liberté à l’étranger. Il n’y a pas de surplus depuis l’Europe, les DOM, la Suisse ou Andorre, vous profitez des mêmes conditions qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités depuis et vers ces zones précédemment citées. Il en est d’ailleurs de même pour vos 50 Go utilisables aussi bien en France qu’en Europe. Enfin, ce forfait permet également d’appeler en illimité vers les États-Unis et le Canada, ainsi que vers les fixes d’Europe.

En souscrivant à l’offre, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne. Il faudra également ajouter 10 euros à la facture pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait mobile ?

L’infrastructure Orange à petit prix

Une offre sans engagement

Le même forfait depuis la France et l’étranger

Le forfait mobile Sosh avec 50 Go de données 4G est aujourd’hui disponible à 9,99 euros par mois. L’offre prend fin le 27 août 2019 à 9 heures du matin.

Retrouvez le forfait mobile Sosh 50 Go à 9,99 euros/mois

Pour le comparer avec d’autres forfaits sans engagement, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 30 Go 19 août Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 10€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go 21 août Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 8,99€ 19,99€ Voir Série limitée B&You - 40 Go 28 août Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 9,99€ Voir Voir tous les forfaits