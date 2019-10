Article sponsorisé par Red by SFR

Depuis ce matin et jusqu’au début de la semaine prochaine, RED by SFR lance une promotion sur son forfait 60 Go. Celui-ci est au prix de 12 euros par mois, un tarif qui a le bon goût de ne pas augmenter passé un an.

Qui sont encore les gens qui payent leur abonnement plus de 15 euros par mois ? Ils sont de moins en moins nombreux si l’on en croit l’ARCEP (fichier PDF), qui, dans son dernier rapport, indiquait que la facture moyenne des Français tournait autour de 14,3 euros/mois. Une moyenne qui prend en compte aussi bien ceux qui payent moins de 10 euros par mois en profitant des promotions des forfaits sans engagement (ils représentent aujourd’hui 70 % des forfaits français) que ceux qui payent plus dizaines d’euros par mois pour financer l’achat de leur téléphone avec un engagement.

Cette semaine, RED by SFR tente justement de faire baisser cette moyenne en proposant un forfait sans engagement avec 60 Go de data, au prix de 12 euros par mois. Avec une nuance de taille par rapport à la concurrence : passé un an, le prix de ce forfait n’augmentera pas. En fait, c’est l’une des promesses de RED by SFR : ces 12 euros par mois sont valables à vie.

Les avantages d’un tel forfait sont évidents : plutôt que d’attendre tous les ans que chacun des opérateurs mobiles affiche une promotion sur leur forfait star uniquement à destination des nouveaux clients, il n’y a plus à s’inquiéter de payer son forfait moins de 15 euros. Ce forfait est naturellement illimité en termes d’appels, de SMS ou de MMS et comprend 8 Go d’Internet depuis l’Union européenne et les DOM.

Un forfait modulable si vous avez des besoins ponctuels

Si vous avez des besoins supplémentaires, RED by SFR sait également s’adapter à vos besoins grâce à une offre modulable directement depuis l’application. Vous avez besoin de data depuis les États-Unis ou de Go de data supplémentaires pendant une certaine période en France ? Il suffit de choisir des options permettant de rajouter de la data directement depuis l’application pour quelques euros de plus. Quand vous n’en avez plus besoin, il est possible de faire une « remise à zéro » de son forfait et de retrouver le prix de 12 euros par mois.

Enfin, comme son nom l’indique, RED by SFR utilise le réseau de SFR. Cela signifie une couverture de 99 % de la population française en 4G et la possibilité de bénéficier des excellents débits en 4G+ dans les grandes villes françaises. Petit bonus supplémentaire pour cette promotion, un abonnement à SFR Password, un gestionnaire de mot de passe habituellement à 3 euros par mois, est inclus dans le forfait.

Ce forfait 60 Go à 12 euros par mois, à vie, ne sera disponible que jusqu’au lundi 21 octobre prochain, à minuit.

