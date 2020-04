Forfait mobile à moins de 10 € : les 3 meilleures offres avec minimum 30 Go de 4G

Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un petit tour du côté des meilleurs forfaits 4G du moment à moins de 10 euros par mois. Trois offres sans engagement ont aujourd'hui retenu notre attention et elles proposent toutes un minimum de 30 Go de data. Plus de détails ci-dessous.

Pas besoin d’un gros budget pour avoir un bon forfait mobile. De nombreux opérateurs téléphoniques, comme Free mobile, Cdiscount mobile et La Poste mobile, proposent aujourd’hui des offres sans engagement à moins de 10 euros par mois avec une enveloppe suffisante de données 4G. Les voici en un clin d’œil :

Afin de connaître tous les détails pour chaque forfait mobile, nous vous invitons à continuer la lecture un peu plus bas.

Cdiscount mobile 30 Go

Le forfait mobile en série limitée chez Cdiscount à 9,99 euros par mois fait partie de ces forfaits sans prix qui double après un an. Cette offre inclut les appels, SMS, MMS illimités avec 30 Go de données 4G en France Métropolitaine. C’est une enveloppe plus que suffisante au quotidien, d’autant plus si vous vous connectez de temps en temps à un réseau Wi-Fi.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, mais uniquement vers un numéro français. En ce qui concerne la data à l’étranger, Cdiscount met le paquet en proposant également 10 Go.

L’offre est disponible jusqu’au 4 mai 2020.

La Poste mobile 30 Go

Le forfait La Poste mobile à 9,99 euros par mois est également une offre sans engagement avec un prix fixe au-delà d’un an. Il propose les appels, SMS, MMS illimités vers la France et les DOM, mais aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

En ce qui concerne la data, elle s’élève à 30 Go en France Métropolitaine et 10 Go en Europe/DOM. Encore une fois, c’est une enveloppe suffisante au quotidien. Pour rappel, nous consommons en moyenne 8,3 Go de données 4G par mois.

L’offre n’a pas réellement de date de fin, mais le premier offert avec le code promo TOUSCONNECTES est seulement disponible jusqu’au 28 avril 2020.

Free mobile 50 Go

Le forfait série Free à 9,99 euros par mois propose quant à lui les appels illimités vers les fixes et mobiles, ainsi que les SMS/MMS illimités et 50 Go en France Métropolitaine. Cependant, ce n’est que pendant un an. Il passe ensuite à 19,99 euros avec 100 Go de données 4G, soit le double.

Depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels et SMS/MMS, mais uniquement vers un numéro français. L’enveloppe 4G est en revanche très réduite depuis ces zones, avec seulement 4 Go accordés par mois. Au-delà, notez que le Mo est facturé 0,0054 €.

L’offre est valable depuis le 8 avril dernier et jusqu’à une durée indéterminée.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres mobile sur le marché, nous vous invitons enfin à utiliser notre comparateur pour dénicher le meilleur forfait sans engagement qui correspond à vos besoins.