Ces 3 forfaits mobiles peuvent-ils remplacer une box Internet ?

80, 100 ou 200 Go de données 4G, retrouvez ici les meilleures offres des forfaits capables de remplacer votre box Internet (ou presque).

À l’heure de préparer la rentrée et d’investir un nouvel appartement, le choix d’un forfait Internet est parfois fastidieux et semble être un passage obligé. Pourtant, les opérateurs proposent de plus en plus d’offres mobiles sans engagement avec une enveloppe de données 4G assez grande pour se passer d’une Box à la maison ou presque. Voici notre sélection des trois forfaits sans engagement avec une grosse enveloppe de données mobiles.

Voici les forfaits mobiles en un clin d’œil

Le forfait 80 Go de Free Mobile

Ce forfait Free Mobile à 12,99 euros par mois propose, comme son nom l’indique, de 80 Go de données mobiles. Avec cette enveloppe, vous devriez pouvoir tenir un mois sans trop de problèmes. Que ce soit pour regarder vos séries préférées ou naviguer sur Internet, ce forfait est parfait pour les usages les plus courants. Vous pourrez d’ailleurs profiter de 10 Go d’Internet inclus dans l’enveloppe si vous partez en voyage en Europe ou dans les DOM. En plus de ces données mobiles, vous bénéficiez évidemment des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Sans engagement

80 Go de 4G en France

10 dans l’UE

Le forfait 80 Go Free Mobile est disponible à 12,99 euros par mois pendant un an et vous passerez ensuite automatiquement au forfait Free 100 Go à 19,99 euros par mois. Il inclut également avec 25 Go depuis 65 destinations ainsi que les appels, SMS, MMS illimités depuis l’Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande. L’offre est évidemment sans engagement si cette montée en gamme ne vous intéresse pas.

Le forfait 100 Go de Bouygues

Le forfait B&You 100 Go permet de bénéficier d’une enveloppe de données mobiles un peu plus importante. Avec cette offre, vous devriez être à l’aise dans la plupart des circonstances. Que ce soit pour regarder vos séries, télécharger de gros fichiers ou simplement naviguer sur Internet, cette enveloppe devrait suffire amplement à la plupart des besoins. En plus, vous aurez droit à 10 Go de 4G en Europe et dans les DOM. Naturellement, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Ce forfait B&You utilise le réseau de Bouygues Telecom qui bénéficie d’une très bonne couverture dans l’Hexagone, pas de craintes à avoir.

100 Go de 4G en France

10 Go en Europe et dans les DOM

Toujours sans engagement

Retrouvez le forfait 100 Go de Bouygues pour 15,99 euros par mois. Ce prix ne double d’ailleurs pas au bout d’un an, et c’est toujours sans engagement.

Le forfait 200 Go de Prixtel

En plus de proposer un forfait pouvant aller jusqu’à 200 Go, Prixtel a l’avantage de proposer une offre qui s’adapte à vos besoins et vous fait payer seulement ce que vous consommez. Concrètement, le prix de ce forfait varie entre 12,99 et 24,99 euros par mois selon votre consommation Internet. Si vous utilisez moins de 50 Go, vous paierez le prix minimum et si vous consommez entre 100 et 200 Go sur un mois, votre facture sera de 24,99 euros. Quoi qu’il en soit, c’est l’un des seuls forfaits à proposer autant de data mensuellement. Cette énorme enveloppe devrait suffire amplement pour tous les usages, même les plus gourmands.

Naturellement, vous bénéficiez aussi de 12 Go de données en Europe ou dans les DOM et des Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

En tant que MVNO, Prixtel s’appuie sur les infrastructures réseau d’Orange et SFR et profite de leur très bonne couverture. Vous aurez le choix entre les deux opérateurs lors de votre inscription. Si vous souhaitez savoir quel opérateur couvre le mieux votre domicile, n’hésitez pas à vous renseigner ou à consulter ce site de l’ARCEP pour vérifier la couverture des opérateurs.

Sans engagement

Un forfait qui s’adapte à votre consommation

jusqu’à 200 Go de données 4G

Retrouvez le forfait 200 Go de Prixtel à partir de 12,99 euros par mois. Ce prix ne double pas au bout d’un an et c’est sans engagement.

Vous souhaitez conserver votre numéro ? C’est gratuit, et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

