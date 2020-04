Ce TV 55 pouces 4K HDR compatible Dolby Vision ne coûte que 364 euros

Les téléviseurs 4K avec une (très) grande diagonale sont de plus en plus accessibles pour le grand public. Preuve à l'appui avec ce TV Continental Edison de 55 pouces, soit 139 centimètres de long, actuellement remisé à seulement 364 euros sur Cdiscount.

À ce prix, le TV Continental Edison de 55 pouces ne fait définitivement pas partie des meilleures références 4K HDR du marché, comme cela peut être le cas avec les gammes OLED de LG ou QLED de Samsung. Cependant, il a tout de même le mérite de rendre cette technologie beaucoup plus abordable aujourd’hui.

En bref

Une grande diagonale d’écran

Compatible 4K, HDR10 et Dolby Vision

Smart TV, d’autant plus avec Google Assistant

Au lieu d’un prix avoisinant habituellement les 500 euros, le téléviseur Continental Edison de 55 pouces est aujourd’hui disponible à seulement 364 euros sur Cdiscount. C’est une affaire à ne pas louper !

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le TV Continental Edison de 55 pouces n’est pas un téléviseur considéré comme haut de gamme. Cependant, cette solution dite « bon marché » est plutôt surprenante pour son prix contenu.

Compatible 4K, HDR et Dolby Vision, ce téléviseur offre déjà une qualité d’images très satisfaisante, d’autant plus si vous possédez d’ores et déjà des équipements compatibles, comme une PlayStation 4 Pro, une Xbox One X, ou tout simplement un lecteur Blu-Ray 4K. Il est également possible de profiter de ce format d’affichage grâce aux nombreuses applications de streaming disponibles sur le Play Store, en passant par Netflix, OCS, Prime Video, MyCanal ou plus récemment Disney+. Eh oui, c’est une Smart TV, douée d’encore plus d’intelligence grâce à l’intégration de Google Assistant.

Le TV d’une diagonale 55 pouces (139 cm) profite par ailleurs d’un design plutôt élégant avec ses fines bordures autour de l’écran.. Enfin, la connectique est plutôt fournie avec 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port jack, 1 port optique, 1 port VGA et 1 port Ethernet.

Notre guide d’achat

Si votre budget vous le permet, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs TV 4K HDR de 55 pouces en 2020.