Le bon rapport taille/prix : ce TV 4K HDR en 75″ revient à moins de 750 €

Ce n'est pas parce que le confinement est terminé que l'on ne regarde plus la télé. Hisense propose sa TV 4K d'une diagonale de 75 pouces - soit près de 1,90 mètre - à 749 euros. La réouverture des cinémas n'a qu'à bien se tenir !

Hisense est un fabricant chinois qui apporte sur le marché des TV largement plus abordables que chez la concurrence. Il ne faut évidemment pas s’attendre à la qualité d’un QLED de Samsung, mais c’est clairement une solution à envisager pour celles et ceux qui sont envieux de grand écran pour un budget limité.

En bref

Une dalle LED 4K

Compatible HDR et HDR10+

Avec toute les fonctionnalités d’une Smart TV

Le téléviseur Hisense UHD 4K HISENSE H75B7510 revient aujourd’hui à 749 euros sur Electro Dépôt, soit 10 euros par pouce. Pour obtenir ce prix, il faut tout simplement demander un remboursement de 50 euros via l’ODR disponible jusqu’au 30 juillet 2020.

Pour en savoir plus 👇

Hisense, marque chinoise, fabrique des téléviseurs depuis 1970. On peut donc dire que l’enseigne jouit d’une certaine expertise dans ce domaine. Même si elle peut avoir du mal à rivaliser avec des géants comme LG ou Samsung, leur force réside dans le rapport qualité/prix de leurs produits. Aujourd’hui, une TV 75 pouces à moins de 750 euros, c’est rare.

Le TV UHD 4K H75B7510 de Hisense reste à première vue assez élégante malgré son grand gabarit. La dalle est encadrée de bords en métal assez fins apportant une touche industrielle à ce design plutôt épuré. Deux pieds de la même matière sont fournis avec le téléviseur afin de le poser sur votre meuble.

Il affiche une définition UHD 4K (3 840 x 2 160 pixels), HDR et HDR10+ avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Attention tout de même, dans ces gammes de prix le HDR est souvent perfectible… Hisense promet aussi un compensateur de mouvements afin de rendre une image la plus fluide possible, malgré toutes les actions. Il embarque enfin deux haut-parleurs de 2x15W Dolby Digital Plus et compatible DTS.

Hisense se dispense par ailleurs d’Android TV et a son propre système d’exploitation : Vidaa U 3.0. Cette interface permet notamment d’avoir accès aux principales applications comme YouTube, Netflix, Prime Video… mais n’ira pas forcément beaucoup plus loin avec un store assez peu fourni. Vidaa U embarque tout de même Amazon Alexa et est compatible Google Assistant si vous avez déjà l’assistant à la maison, où il suffira de connecter une enceinte à la télé par exemple.

Notre guide d’achat

