Beau prix pour ce TV Philips The One d’une diagonale de 65 pouces

Le TV Philips The One fait partie de nos références préférées chez Frandroid. Le modèle 65 pouces profite actuellement d'une remise très intéressante puisqu'il passe de 999 à « seulement » 699 euros chez Darty. C'est effectivement un beau prix pour un téléviseur de cette taille.

Si l’on recommande généralement d’attendre des événements commerciaux tels que les Soldes, les French Days ou le Black Friday pour changer de téléviseur, il y a par moment des offres à ne pas louper. Comme celle-ci qui concerne aujourd’hui l’excellent TV Philips The One !

En bref

Ambilight sur 3 côtés

4K, HDR, Dolby Vision/Atmos et bien plus

Android TV intégré, avec la fonctionnalité Chromecast

Au lieu de 999 euros, le TV Philips The One 65 pouces est actuellement disponible à 699 euros sur Darty, ce qui représente une économie totale de 300 euros, soit 30 % de remise.

On trouve également le modèle 58 pouces pour 50 euros de moins chez Electro Dépôt.

Pour en savoir plus 👇

Le TV Philips The One propose une diagonale de 65 pouces, soit 164 centimètres. Il offre un design moderne avec de fines bordures et propose même la fonction Ambilight sur 3 côtés. C’est gadget, mais ça ajoute tout de même un effet sympa dans la pièce.

Il a ensuite la particularité d’être très complet en proposant toutes les meilleures normes audio et vidéo, avec au programme : une compatibilité 4K UHD, HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Dolby Audio et même Atmos. La qualité d’images est tout simplement excellente. C’est idéal pour regarder un Blu-Ray dans de bonnes conditions, de même pour les jeux vidéo sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X.

Le téléviseur Philips The One propose également toutes les fonctionnalités d’une Smart TV avec Android TV. Vous pourrez alors accéder au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Molotov et Disney Plus, pour ne citer que les plus connues.

Il intègre enfin nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser facilement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome. De plus, la connectique est plutôt fournie avec 1 port antenne TV, 4 ports HDMI, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique.

Découvrez notre test complet du TV Philips The One pour en savoir plus

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR en 2020.