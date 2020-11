Parfait pour les consoles next-gen, le TV LG OLED 55BX6 est en promotion

LG règne en maître sur le marché des TV OLED et sa référence BX6 de 55 pouces ne fait pas exception. Elle est d'ailleurs particulièrement adaptée pour les consoles next-gen grâce à ses deux ports HDMI 2.1. Bonne nouvelle : le LG OLED55BX6 est actuellement moins cher sur Boulanger et passe de 1 490 euros à 1 290 euros.

LG est le principal fournisseur de dalles OLED pour les TV sur le marché. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, sa gamme BX est déjà plus accessible et permet de ne pas débourser plus de 2 000 euros pour bénéficier d’une excellente qualité d’image. D’autant plus qu’elle est, elle aussi, pourvue de la nouvelle norme HDMI 2.1, grâce à laquelle les détenteurs de ce TV pourront profiter pleinement des consoles next-gen, comme la PS5 et la Xbox Series X. En plus, actuellement, ce téléviseur profite d’une réduction de 200 euros.

En bref

Un écran OLED 4K UHD de 55 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Avec 2 ports HDMI 2.1 prévus pour la PS5 et Xbox Series X

Au lieu de 1 490 euros, le TV LG OLED55BX6 est disponible à 1 290 euros sur Boulanger, soit une réduction de 200 euros.

Pour en savoir plus 👇

La gamme BX de LG se distingue par un design épuré grâce à des bordures et à une épaisseur fines. Le TV LG OLED55BX6 dispose d’un écran de 55 pouces et d’une dalle OLED 4K UHD, ce qui assurera une excellente qualité d’image avec des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives.

Si vous recherchez une expérience proche de celle que l’on peut vivre au cinéma, c’est le choix idéal. Le téléviseur embarque un processeur Alpha 7 Gen 3, assisté par l’IA LG ThinQ qui assurera le traitement de l’image. Ajoutons également les compatibilités avec les meilleures normes vidéo comme le Dolby Vision et HDR10 (pas de HDR10+, cependant), ainsi qu’avec le Dolby Atmos qui rendra le son bien immersif.

Ce TV sera tout particulièrement adapté aux gamers et gameuses qui souhaitent bénéficier des meilleures conditions pour leurs sessions de jeu sur les consoles next-gen. Grâce aux deux ports HDMI 2.1 intégrés, vous pourrez profiter des nouvelles PS5 et Xbox Series X sans problème. Ces ports autorisent l’affichage 4K à 120 fps tout en autorisant le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour combattre le tearing. Mentionnons également le taux de rafraîchissement de 100 Hz, couplé à un input lag très bas, qui apporteront une belle fluidité aux images. Vos parties de jeux n’en seront que plus limpides.

Enfin, et comme tous les autres téléviseurs de la marque, le LG OLED55BX6 tourne sous l’intuitif WebOS. Vous aurez ainsi accès aux applications immanquables comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Le TV est aussi compatible avec les assistants Google et Amazon Alexa pour profiter du contrôle vocal. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : la télécommande Magic Remote est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2020.