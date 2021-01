Ce téléviseur LED 4K/HDR10 de LG n’est qu’à 329 euros pour les soldes

Vous souhaitiez attendre la période des soldes pour pouvoir changer votre TV à moindre coût ? Vous pourrez par exemple vous tourner vers la TV LG 43UN70003 de 43 pouces, qui a l'avantage d'être compatible 4K et HDR10 tout en maintenant un prix modéré. Elle est même encore moins chère actuellement puisqu'elle passe de 399 euros à 329 euros sur Rue du commerce.

Les téléviseurs compatibles 4K et HDR sont de moins en moins chers. Certaines marques proposent des références intéressantes sans pour autant faire monter les prix, comme LG et son TV LED de 43 pouces qui non seulement propose la 4K et HDR10, mais apporte aussi tous les atouts d’une Smart TV. À l’occasion des soldes, il est encore moins cher grâce à une réduction de 70 euros sur son prix d’origine.

En bref

Une Smart TV de 43 pouces

Compatible 4K et HDR10

Un bon rapport qualité/prix

Habituellement proposée à 399 euros, la TV LG 43UN70003 est désormais disponible à 329 euros sur Rue du commerce.

Pour en savoir plus 👇

La TV LG 43UN70003 dispose d’une diagonale de 43 pouces, une taille qui conviendra à ceux et celles qui ne disposeraient pas d’un grand espace pour y installer une TV trop massive. Ses bordures fines et ses pieds discrets en font une télévision élégante. Son écran LED, intégrant une dalle IPS, ne sera naturellement pas au niveau de l’excellente qualité promise par l’OLED, que la marque maîtrise très bien, mais la qualité des images sera tout de même satisfaisante, surtout sur un petit écran.

Avant tout, cette télévision a l’avantage d’être compatible 4K ainsi qu’avec les normes HDR (HDR10, HLG), de quoi assurer une très bonne qualité d’affichage. De plus, la marque explique que sa fonction 4K Active HDR upscale tous les contenus en 4K UHD pour offrir des images détaillées aux couleurs riches. La réduction de bruit se chargera quant à elle de produire des images encore plus nettes.

Enfin, cette TV est également une Smart TV qui tourne sous webOS. Elle donnera donc accès à une foule d’applications immanquables, comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou encore Molotov. Concernant la connectique, on retrouvera 3 ports HDMI 2.0, 2 ports USB 2.0, une entrée et une sortie audio.

Retrouvez la TV LG 43UN70003 à 329 € sur Rue du commerce

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !