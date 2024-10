Comment limiter le temps de jeu sur Fortnite grâce au contrôle parental

Votre ado passe trop de temps sur Fortnite ? Epic Games à la solution pour vous avec ses nouveaux outils de contrôle du temps de jeu.

Les limites de temps arrivent sur Fortnite // Source : Epic Games

Si vous vous êtes déjà retrouvé à dire « Allez, une dernière partie ! » pour vous rendre compte ensuite qu’il est soudainement 1h30 du matin, alors vous savez sans doute à quel point certains jeux peuvent faire perdre la notion du temps.

Epic Games, le studio derrière le phénomène Fortnite, en est aussi conscient et vient d’apporter une solution aux parents un peu inquiets du temps passé par leurs progénitures dans les montagnes de Grand Glacier.

Comme l’a relevé The Verge, des nouvelles options de contrôle parental viennent de faire leur apparition. Ces dernières permettent de limiter automatiquement le temps d’écran alloué à Fortnite, et ce quelque soit l’appareil sur lequel est installé le jeu.

Pour activer la limite de temps de jeu, il suffit :

De se rendre sur le portail Epic en ligne

De cliquer sur « Contrôle parental » dans le menu latéral

» dans le menu latéral D’aller sur l’ onglet « Limite de temps »

De cliquer sur le bouton « Définir des limites de temps »

» De saisir la limite de temps journalière à l’aide des touches + et – sur le panneau latéral Vous pouvez aussi définir des plages horaires pendant lesquelles le jeu est autorisé ou interdit

à l’aide des touches + et – sur le panneau latéral

Par défaut, aucune limite n’est imposée, si ce n’est une fenêtre de jeu autorisée de 7h à 21h chaque jour. Les limites peuvent être appliquées uniformément tous les jours ou être spécifiques chaque jour de la semaine grâce à l’option « Définir des programmes quotidiens personnalisés ».

L’option « Rapport de temps », pour garder un œil sur l’activité en ligne

Une fois les limites définies, les parties effectuées via des comptes supervisés seront limitées dans le temps. Une notification viendra informer le joueur ou la joueuse du temps restant et un bouton leur permettra de demander du temps supplémentaire. Libre alors à la personne qui gère le compte d’accepter ou non. Les limites s’appliquent uniformément à Fortnite et à l’Unreal Editor pour Fortnite.

Un autre onglet « Rapport de temps » permet d’ailleurs aux parents ou responsables de compte de visualiser le temps passé sur le jeu chaque jour. L’option est désactivée par défaut, mais un simple clic permet de la mettre en place. De quoi offrir un peu plus de flexibilité dans la surveillance des activités numériques des plus jeunes.

