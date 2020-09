Nvidia GeForce RTX 3070, 3080, 3090 : votre PC est-il compatible avec les nouvelles cartes graphiques ?

Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, la RTX 3070, la RTX 3080 et la RTX 3090, suscitent beaucoup d'interrogations de la part des joueurs sur PC. Les plus intéressés se demandent notamment si leurs PC seront capables de gérer ces nouveaux produits. Alimentations, boitiers, cartes mère, on fait le point sur les problèmes de compatibilité.

Nvidia a présenté cette semaine une nouvelle génération de cartes graphiques pour les joueurs : la RTX 3070, la RTX 3080 et la RTX 3090. Les trois nouveaux produits intéressent de nombreux joueurs qui réfléchissent déjà à renouveler la configuration de leur PC. Les questions de compatibilité avec le matériel existant se posent immédiatement. Notamment celle de l’alimentation électrique, puisque ces trois cartes sont annoncées avec une consommation en hausse.

L’alimentation de mon PC est-elle suffisante pour les nouvelles GeForce RTX 3000 ?

Le premier problème de compatibilité qui peut se poser est celui de l’alimentation électrique. Sur son site, Nvidia indique qu’il est nécessaire d’avoir une alimentation d’au moins 650 W pour la RTX 3070 et 750 W pour la RTX 3080 et la RTX 3090. Des chiffres qui ont rapidement fait le tour du web, mais en regardant de plus près, Nvidia précise qu’il s’agit d’un indicateur donné avec une configuration basée sur le processeur Intel Core i9-10900K. La consommation de ce processeur, estimé à 125 W par Intel, ce qui est beaucoup plus important que la plupart des processeurs sur le marché (un Ryzen 7 3700X est annoncé à 65 W). On est donc dans le « pire scénario possible » imaginé par Nvidia pour estimer l’alimentation recommandée. Cela signifie aussi qu’une alimentation sous les 750 W peut tout à fait alimenter les nouvelles cartes de Nvidia, mais pas dans n’importe quel cas.

Évaluer la consommation des composants

Pour savoir si votre alimentation va tenir le choc, il faut évaluer la consommation de votre nouveau PC en additionnant celle de vos composants actuels avec l’une des nouvelles cartes de Nvidia. Plusieurs sites comme OuterVision proposent des outils pour facilement évaluer la consommation d’un PC en indiquant vos différents composants.

À défaut d’un outil comme celui-là, il faut évaluer la consommation à la main, avec un calcul forcément moins précis. Voici à titre indicatif les niveaux de consommation approximatifs des principaux composants d’un PC classique.

Processeur : prenez la valeur du « TDP » indiqué sur la fiche produit de votre processeur (son nom est indiqué dans les paramètres système de Windows, ou le gestionnaire des tâches) Intel : de 65 à 125 W selon la gamme AMD : de 65 à 105 W selon la gamme

Ventilateurs : 5 W par ventilateur

Carte mère : 50 W

RAM : 10 W

Stockage : SSD : 2 – 10 W Disque dur : 5 – 15 W



À cela il faut donc ajouter la consommation de nos nouvelles cartes.

Nvidia GeForce RTX 3070 : 220 W

Nvidia GeForce RTX 3080 : 320 W

Nvidia GeForce RTX 3090 : 350 W

Comme vous pouvez le voir, c’est vraiment le processeur central et la carte graphique qui sont les deux principaux responsables de la consommation d’un PC.

Par exemple avec une configuration basée sur un Ryzen 5 2600 (65 W) et avec une RTX 3080, on se retrouve avec une consommation totale estimée d’environ 460 W (65+220+5+50+10+10). Cela reste une méthode approximative, et nous vous recommandons d’utiliser des outils plus précis comme OuterVision plus haut.

Évaluer la puissance offerte par l’alimentation

Pour savoir si votre alimentation est compatible, il y a tout d’abord deux caractéristiques à relever, soit depuis l’étiquette posée sur l’alimentation, soit depuis ses caractéristiques indiquées sur le site de la marque si vous connaissez la référence du produit. On veut d’abord connaitre la puissance maximum offerte en watts. C’est assez simple, c’est généralement écrit en gros et c’est aussi mentionné dans le nom du produit.

On veut aussi connaitre le rendement offert par l’alimentation, donnée par sa certification 80 Plus (si votre alimentation n’est pas certifiée, remplacez là immédiatement). Voici les différents niveaux de certification et leur rendement minimum (à partir de 20 % de charge).

Bronze : 82 %

Silver : 85 %

Gold : 87 %

Platinum : 89 %

Titanium : 90 %

Il faut ensuite appliquer ce rendement à la puissance maximum de son alimentation pour obtenir la puissance qu’elle peut réellement délivrer à vos composants.

Prenons par exemple une alimentation 600W avec une certification 80Plus Bronze. Avec un rendement de 82 %, notre alimentation envoie en réalité 492 W au maximum à nos composants.

Comparer le résultat

Dans nos exemples, nous avons donc un PC dont les composants consommeraient 460 W et une alimentation 600W qui est en réalité capable d’envoyer 492W. Notre PC devrait donc fonctionner correctement, avec une petite marge d’une trentaine de watts.

Et les connecteurs PCI-E de 8 ou 12 broches ?

Les cartes fabriquées et commercialisées par Nvidia directement (Founder’s Edition) utilisent un nouveau connecteur d’alimentation à 12 pins. Pas de panique cependant, un adaptateur 12 broches vers deux connecteurs PCI-E 8 broches est fourni dans la boite. Ce nouveau connecteur ne devrait donc pas poser de problèmes de compatibilité.

De plus, la plupart des cartes commercialisées par d’autres marques (Zotac, ROG, etc.) ne semblent pas utiliser le nouveau connecteur. Elles continuent d’utiliser les deux connecteurs 8 broches.

Mon boitier est-il compatible ?

Une fois que l’on a évacué la question complexe de l’alimentation, il faut se demander si la carte va vraiment pouvoir rentrer dans le boitier du PC. Ici, c’est assez simple puisqu’il faut prendre les dimensions de la carte graphique et mesurer la place dans son boitier pour savoir s’il est compatible. La taille dépend du modèle de carte que vous allez choisir, qui peut changer selon le fabricant de la carte graphique. Nous avons réuni ici les dimensions des cartes fabriquées par Nvidia :

RTX 3070 : 242 mm x 112 mm x 2 slots

RTX 3080 : 285 mm x 112 mm x 2 slots

RTX 3090 : 313 mm x 138 mm x 3 slots

Le point bloquant est généralement la longueur de la carte (de 242 à 313 mm dans notre cas), en particulier dans les boitiers où les disques durs sont placés devant la carte graphique. Il faut aussi prendre soin d’avoir l’espace en hauteur nécessaire, soit 2 ou 3 slots PCI-Express de large. C’est généralement le cas dans les boîtiers pour les PC de jeu.

La carte mère est-elle compatible ? Quelles sont les différences entre PCI Express 3.0 et PCI Express 4.0 ?

Faut-il se méfier d’un autre élément pour savoir si les nouvelles GeForce RTX sont compatibles avec un ordinateur ? Les nouvelles cartes graphiques utilisent un port PCI Express 4.0 sur 16 lignes, une génération de PCI Express relative récente sur les ordinateurs (seules les cartes mères AMD B550 et X570 le gèrent, la situation est plus complexe chez Intel). Cependant, le protocole PCI Express est rétrocompatible, et les cartes RTX 3000 peuvent être utilisées avec les cartes mères utilisant des ports PCI Express 3.0 beaucoup plus répandus (depuis les processeurs Intel Core de 6e génération, et les processeurs AMD Ryzen).

Est-ce que c’est grave d’utiliser une nouvelle carte graphique avec une carte mère PCI Express 3.0 ? D’après Nvidia, la différence de performance sera en moyenne de l’ordre de quelques pourcentages seulement. Il faudra attendre les tests plus poussés de la presse pour s’en assurer, mais il semble effectivement qu’il ne soit pas problématique d’utiliser une ancienne carte mère.

Cela étant dit, sur le long terme, cela pourrait poser problème avec l’utilisation de RTX IO dans les jeux, qui permet de gérer la bande passante des SSD NVME connectés en PCI Express, en passant par une décompression à la volée effectuée par les cartes graphiques. Quoi qu’il en soit, un tel problème ne devrait se poser que dans plusieurs années, quand les développeurs de jeux auront pleinement adopté l’architecture des nouvelles consoles, et DirectStorage. De quoi amortir l’achat de sa carte graphique, et attendre avant de changer de plateforme AMD ou Intel.

Conclusion

Une fois que l’on a vérifié la compatibilité de son alimentation, son boitier et de sa carte mère avec les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, le tour est joué. Cela ne signifie pas que le changement sera forcément opportun, peut-être que les performances en jeu seront limitées par votre processeur, votre stockage ou encore votre mémoire vive. Il faudra aussi attendre les tests de la presse pour vérifier les performances de chacune de ces cartes dans beaucoup de scénarios.