Comment régler la date et l’heure sur Android ? – Tutoriel pour débutants

Dans ce tutoriel à destination des débutants, nous allons vous apprendre à régler précisément la date et l'heure sur votre téléphone Android.

Vous venez d’ouvrir votre téléphone, mais celui-ci n’affiche ni la bonne date ni la bonne heure ? Pas de panique : dans ce tutoriel destiné aux débutants, nous allons vous guider sur la marche à suivre pour configurer manuellement ces deux informations Ô combien importantes. Ce tutoriel a été réalisé sur l’interface d’un Samsung, mais la marche à suivre ne devrait pas être bien différente sur d’autres téléphones Android.

Tout d’abord, il faut accéder aux paramètres du téléphone : déroulez la barre de notifications → Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée → Onglet Général ou Système ou Gestion globale → Date et heure.

En haut à droite, vous pouvez cliquer sur la roue crantée pour accéder aux paramètres. // Source : Frandroid Les paramètres sur One Ui // Source : Frandroid Le menu général sur One UI. // Source : Frandroid

Cochez l’option Date et heure automatiques pour que l’heure soit définie automatiquement à l’aide du réseau de votre opérateur téléphonique (il faut une carte SIM pour cela). Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver sera, par exemple, automatique. C’est la même chose pour le fuseau horaire : si vous voulez qu’il soit automatique, laissez l’option Fuseau horaire automatique cochée.

Le menu date et heure sur One UI 4. // Source : Frandroid Le menu date et heure sur One UI 4. // Source : Frandroid

Vous pouvez également décocher ces options et définir vous-même l’heure et le fuseau horaire auquel vous êtes soumis. Notez qu’il est aussi possible de choisir le format de l’heure, en cochant ou non l’option Format 24 heures. Ainsi, le téléphone affichera 15:55 ou 3:55.

Lorsque vous êtes à l’étranger, certains téléphones proposent d’afficher les deux horloges sur l’écran de déverrouillage : celle du pays dans lequel vous êtes et celle de votre pays d’origine, pratique pour savoir si vos amis dorment ou si vous pouvez leur envoyer des messages.

Pour exemple, sur un Samsung avec One UI, vous pouvez vous rendre dans l’application Horloge et là, un onglet en bas, intitulé Horloge mondiale, vous permet de rentrer plusieurs fuseaux horaires et ainsi les comparer d’un seul coup d’œil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.