Comment régler l’alarme sur votre smartphone Android ?

Tous les smartphones Android peuvent naturellement servir… de réveil ! Pour savoir comment créer une nouvelle alarme sur Android et être sûr de vous lever à la bonne heure, suivez notre guide à destination des débutants.

Les smartphones peuvent se rendre utiles pour tout, des tâches les plus complexes… aux plus simples du quotidien. Si vous débutez sur votre téléphone Android, vous n’avez peut-être pas conscience que vous pouvez utiliser celui-ci comme simple réveil.

Ce tutoriel a été fait sur un smartphone Huawei Toutefois, la procédure est la même sur tous les téléphones : seuls quelques noms peuvent changer sur votre appareil.

Pour régler manuellement un réveil, il vous suffit de vous diriger dans votre liste d’applications et de choisir « Horloge ». Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs choix devant vous : Alarme, Horloge, Chronomètre et Minuteur. Choisissez Alarme.

C’est ici que vous pourrez créer et gérer vos réveils et alarmes à venir. Vous pouvez en créer plusieurs, et même les programmer pour qu’elles sonnent au cours de jours précis de la semaine. Appuyez sur « + ».

Pour définir votre alarme, il vous suffit de faire glisser les heures et les minutes vers le haut ou le bas pour définir l’heure que vous ciblez. Ensuite, plusieurs choix de personnalisation s’offrent à vous. Le premier, répétition, vous permet de définir au cours de quels jours cette alarme est activée, vous permettant, par exemple, de ne la faire sonner que du lundi au vendredi.

Le second choix, Son, vous permet en cliquant dessus de définir votre sonnerie d’alarme. Par défaut, votre téléphone en propose plusieurs incluses de base. Vous pouvez aussi choisir une musique contenue sur la mémoire de votre smartphone, en appuyant sur « Musique » en haut.

Enfin, le dernier choix, Libellé, vous permet de donner un petit surnom à votre alarme afin de vous rappeler de leur utilité et savoir rapidement à quoi elle correspond. Ce libellé est souvent affiché lorsque l’alarme sonne, faisant qu’il peut être un bon moyen de se rafraîchir la mémoire sur l’instant.

Programmer à la voix son réveil

Avec l’avènement des assistants personnels, vous pouvez également programmer votre alarme… par la voix. Sur la plupart des téléphones Android, vous avez accès à Google Assistant qui s’activant en disant « OK Google ». D’autres assistants, comme Bixby sur les appareils de la marque Samsung, ont la même capacité.

Pour programmer un réveil, il vous suffit donc de le demander ! « Programme une alarme pour 14h » fonctionne tout autant que « Réveille-moi à 14 heures ». Pour gérer les alarmes créées ainsi, il vous suffit de revenir dans l’application vue dans le premier point.

Supprimer une alarme déjà créée

Pour supprimer une alarme, il suffit simplement de rester appuyer sur celle que vous souhaitez enlever. Vous arriverez sur une liste des réveils créés afin de pouvoir en supprimer autant que vous le souhaitez.

Ne vous reste plus qu’à cliquer sur la petite croix en face de l’alarme que vous souhaitez supprimer, puis en haut à droite pour valider votre modification. Eh voilà !

Paramétrages fins de l’alarme

Sachez que vous pouvez également régler le comportement de l’alarme de manière plus fine. Pour cela, dirigez vous dans les paramètres de l’application en appuyant sur l’icône en haut à droite de l’accueil.

Dans ce menu, vous aurez la possibilité de régler plusieurs choses. Le premier choix vous permet de définir si l’alarme sonne même lorsque votre téléphone est en silencieux. Si vous aimez que votre smartphone ne vibre pas la nuit, mais avez peur que votre réveil vous échappe, voilà de quoi vous rassurer ! Notez que certains téléphones sont capables, une fois éteints, de se rallumer pour faire sonner une alarme : c’est aussi dans ces options que vous pourrez vérifier la disponibilité d’une telle fonctionnalité.

« Durée de la sonnerie » vous permet de définir le temps que sonnera votre alarme toute seule si personne ne l’éteint. Par défaut, dans cet exemple, elle est réglée à 5 minutes. Enfin, « Régler les répétitions d’alarme » vous permet de définir le temps d’attente lorsqu’au lieu d’arrêter votre alarme, vous la repoussez (le fameux bouton Snooze sur les anciens radio-réveils).

Ce qu’il faut retenir

Récapitulons les étapes à suivre pour pouvoir créer votre alarme ou réveil sur Android.

Ouvrez l’application Horloge

Appuyez sur +

Définissez l’heure voulue

Choisissez votre sonnerie d’alarme

Modifiez le libellé pour afficher un message

Ouvrez l’application Horloge

Restez appuyé sur une alarme déjà créée

Appuyez sur l’icône supprimer

Validez les modifications