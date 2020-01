Comment résilier son compte Cdiscount à Volonté

Le Black Friday est passé et vous avez peut-être souscrit à un abonnement Cdiscount à Volonté pour profiter des avantages comme la livraison en 24 heures. Mais cet abonnement d'un an est reconductible, voici comment le résilier.

Cdiscount à volonté est l’équivalent d’Amazon Prime pour le e-commerçant français. Pour un abonnement d’un an, vous avez accès à la livraison en 24 h en illimité et à certaines offres exclusives. Beaucoup profitent de la période des fêtes et du Black Friday pour s’abonner, mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que cet abonnement se renouvelle automatiquement.

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut pouvoir communiquer à Cdiscount son envie de résilier au maximum la veille d’anniversaire de l’abonnement. Mais ce n’est pas si simple, Cdiscount n’a pas mis en place un système de résiliation 100 % en ligne depuis l’espace client comme peut le faire Amazon.

Il existe trois moyens : par téléphone, par voie postale ou via les réseaux sociaux.

Comment résilier son abonnement Cdiscount à volonté

Résilier Cdiscount à volonté par téléphone

La technique la plus connue pour résilier son abonnement Cdiscount à volonté est de contacter le service client du e-commerçant par téléphone. Appelez au 09 70 80 90 50 (numéro non taxé) ou le 39 79 (70 cts la minute + prix d’un appel selon l’opérateur), il faudra demander le service de résiliation de Cdiscount à volonté.

Lorsque vous serez en relation avec votre interlocuteur, il faudra fournir votre adresse mail du compte Cdiscount et donner une raison de votre résiliation (pas besoin d’inventer un scénario exceptionnel, un simple « je n’en ai plus besoin » suffit).

Quelques minutes après, vous recevrez un mail vous confirmant votre désinscription au service !

Résilier Cdiscount à volonté par voie postale

Il est possible de résilier son abonnement Cdiscount à volonté également par courrier postal. Il faut passer par un envoi avec un accusé de réception à l’adresse suivante :

Cdiscount.com/SGPN

BP 90200

93 472 Neuilly-sur-Marne

Dans cette lettre, précisez votre envie de résilier votre abonnement Cdiscount à volonté et pourquoi, avec les informations du compte comme l’adresse mail pour permettre à Cdiscount de vous identifier.

Vous recevrez quelques jours plus tard un mail vous confirmant que votre abonnement ne sera pas renouvelé.

Résilier Cdiscount à volonté par les réseaux sociaux

Passer par les réseaux sociaux est le moyen le plus rapide pour se désinscrire de Cdiscount à volonté. Les Community Managers du groupe sont très réactifs et vous pourrez résilier votre compte en quelques minutes si tout se déroule comme prévu, sans avoir à passer un seul coup de téléphone ou envoyer de lettre.

Rendez-vous sur le compte Facebook ou Twitter de Cdiscount et dirigez-vous vers leurs messages privés. Précisez dans le premier message que vous souhaitez résilier votre abonnement à volonté et attendez la réponse d’un CM.

Il devrait ensuite vous demander soit un numéro de commande soit votre adresse mail. Donnez-lui l’un des deux et il pourra ainsi faire suivre votre demande au service de résiliation.

Seulement quelques minutes plus tard, vous recevrez le fameux mail confirmant la résiliation.

Bien que coûtant 29 euros par an habituellement, Cdiscount propose souvent des offres faisant descendre le prix à 9 euros. Donc même si vous souhaitez renouveler l’abonnement, restez à l’affût des promotions pour économiser 20 euros sur la note.