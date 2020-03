Comment cacher vos photos sous iOS

Vous avez des photos privées que vous voulez garder à l'abri des regards indiscrets sur votre iPhone ou votre iPad ? Ça tombe bien, iOS et iPadOS proposent un système pour cacher des photos dans votre galerie et ainsi éviter de montrer aux personnes un peu trop curieuses vos précieuses photos.

On a tous des photos plus personnelles que d’autres sur notre smartphone. On a tous des personnes un peu trop curieuses qui jettent un œil sur votre écran de temps en temps.

Ces deux cas ne font souvent pas bon ménage et il est de bon augure de cacher certains clichés qui pourraient provoquer des commérages inutiles. Heureusement, Apple propose sur iOS un moyen simple de masquer directement ces photos depuis la galerie de votre iPhone ou iPad.

Comment cacher des photos sous iOS

Cacher les photos

Pour pouvoir cacher des clichés privés, il faut se rendre dans la galerie de l’application Photos. Trouvez les images que vous souhaitez dissimuler et sélectionnez-les.

L’option pour cacher les photos se trouve ironiquement dans le menu de partage en cliquant sur l’icône en bas à gauche. Vous pouvez y voir différentes options pour envoyer la photo sur les réseaux sociaux, à différents contacts, mais aussi pour faire totalement l’inverse : Masquer.

Les photos sont alors invisibles dans la galerie classique, mais aussi dans les applications tierces.

Sur Gmail ou toute autre application, les photos masquées ne sont pas affichées.

Apple rend donc totalement impossible l’accès à ces photos sauf via un album dans la galerie…

Voir les photos cachées

Cacher des photos est certes pratique, mais il faut aussi pouvoir les retrouver, sinon quelle différence cela ferait avec une suppression pure et simple ? Pour retrouver les photos masquées, il faut retourner dans la galerie et dans l’onglet Albums. Descendez jusqu’en bas de ce menu pour trouver la catégorie Autres albums et l’album Masqués.

Vous retrouverez alors toutes les photos masquées, vous pourrez les supprimer, les partager, les retoucher ou les démasquer…

Démasquer les photos cachées

Il est heureusement possible d’afficher de nouveau les clichés cachés dans votre galerie. La manipulation est similaire à celle pour les masquer.

Allez dans l’album Masqués, sélectionnez les clichés à démasquer, cliquez sur le bouton de partage et choisissez d’Afficher.

Cacher des photos est une fonctionnalité qui peut s’avérer pratique pour plusieurs personnes, même si, pour pousser le concept jusqu’au bout, un système de mot de passe pour accéder à l’album masqué n’aurait pas été de trop. Apple montre par ce biais son envie toujours plus forte de se concentrer sur la vie privée de ses utilisateurs.

Vos photos peuvent aussi contenir des données privées comme votre localisation. Il peut être important de supprimer ces métadonnées EXIF.