Comment regarder les chaînes TV de son FAI sur PC et smartphone

La plupart des abonnements de FAI proposent un moyen de regarder les chaines TV via un décodeur sur votre téléviseur. Mais comment faire depuis son ordinateur / smartphone ? Les grands opérateurs ont tous un moyen de faire cela. Voici comment faire.

L’avantage de la télévision via FAI est la possibilité d’accéder à davantage que les seules chaînes TNT via votre connexion internet. Cependant, si on sait comment y accéder depuis notre téléviseur, ce n’est pas forcément depuis notre ordinateur ou smartphone.

Pourtant, les grands fournisseurs, Orange, SFR, Bouygues et Free, proposent tous un moyen d’accéder à leur bouquet TV loin de son décodeur. Voici nos conseils pour y arriver facilement.

Regarder la TV d’Orange

Depuis son ordinateur

Pour regarder la TV d’Orange sur son ordinateur, le premier FAI français a mis en place un portail disponible depuis son navigateur web. Rendez-vous sur chaines-tv.orange.fr et connectez-vous à votre compte Orange.

Lorsque vous vous êtes identifié, lancez tout simplement la chaîne de votre choix dans la liste liée à votre bouquet TV habituel.

Depuis son smartphone

Orange a développé une application TV d’Orange pour Android et iOS, disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Lorsqu’elle est installée, connectez-vous à votre compte Orange.

Par la suite, choisissez simplement la chaîne de votre choix et vous pourrez y accéder, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G.

TV d'Orange Télécharger gratuitement

Regarder la TV de SFR

Depuis son ordinateur

SFR propose de la même manière qu’Orange un site web dédié à la lecture de chaînes TV de votre bouquet : tv.sfr.fr. Il est tout aussi simple d’utilisation, vous n’avez qu’à vous connecter à votre compte SFR.

Rendez-vous ensuite dans l’onglet TV et choisissez la chaîne à regarder parmi toutes celles de votre bouquet.

Depuis son smartphone

Là aussi, SFR propose une application pour Android et iOS disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Connectez-vous tout d’abord avant de pouvoir accéder au menu de l’application.

Allez ensuite dans l’onglet TV pour accéder aux chaînes de votre bouquet TV et naviguez entre toutes dans l’interface de l’app.

SFR TV Télécharger gratuitement

Regarder la TV de Bouygues

Depuis son ordinateur

Même son de cloche pour les abonnés Bouygues Télécom, le bouquet TV est accessible depuis son navigateur web sur bouyguestelecom.fr/tv-direct. Comme d’habitude, on va donc commencer par se connecter avec son compte Bouygues.

Lorsque vous vous êtes connecté, vous n’avez qu’à choisir vos chaînes parmi celles de votre bouquet.

Depuis votre smartphone

Bouygues a rendu disponible sur Android et iOS l’application B.tv. Téléchargez-la depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple et connectez-vous depuis le menu plus avec votre compte.

Les chaînes de votre bouquet TV sont ensuite toutes disponibles sur l’application, que vous soyez en Wi-Fi ou en 4G.

Regarder la TV de Free

Depuis son ordinateur

Free a un fonctionnement différent des autres opérateurs. Il fonctionne via une liste de lecture pour VLC. Téléchargez ledit logiciel et dans l’onglet Fichier, sélectionnez Ouvrir un flux réseau.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, rentrez l’URL http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u et cliquez sur Ouvrir.

Pour voir toutes les chaînes, ouvrez la Liste de lecture dans l’onglet Fenêtre ou en cliquant sur l’icône avec trois lignes horizontales sur la barre de lecture.

Contrairement aux autres services, vous êtes obligés d’avoir votre ordinateur connecté au Wi-Fi de votre Freebox.

Depuis son smartphone

Free ne propose pas d’application dédiée pour regarder les chaînes TV depuis votre smartphone. Mais vous pouvez y arriver avec l’application VLC disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Dans l’onglet Détails, choisissez l’option Flux et recopiez l’URL http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u.

Comme sur votre ordinateur, vous pourrez ainsi accéder aux chaînes de votre bouquet TV depuis votre smartphone et naviguer entre celles-ci via la Liste de lecture, ouvrable avec l’icône dans le coin en haut à droite de l’écran.

Cette technique a pour avantage d’être compatible avec iOS et Android. Des applications comme Box’n TV existent, mais leur stabilité aléatoire reste un obstacle et nous vous conseillons de passer par VLC qui est bien plus digne de confiance.