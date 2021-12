Comment se débrouille un smartphone pour de la photo sportive ?

Nous avons demandé à Olivier Schmitt, un youtubeur photographe professionnel, de réaliser un reportage photo sportif uniquement avec un Samsung Galaxy S21. Il nous explique comment il s’y est pris avec cette nouvelle vidéo.

Nos smartphones s’en sortent généralement bien quand il s’agit de prendre des photos « statiques ». Que ce soit des portraits, des couchers de soleil ou des photos de nuit, les résultats sont souvent excellents. Mais quand il s’agit de capturer des sujets en mouvement, un bon capteur photo ne suffit plus. Il faut forcément connaître quelques astuces et des techniques de photographe pro.

Et c’est là qu’intervient Olivier Schmitt. Olivier est photographe professionnel et youtubeur et réalise chaque mois pour Frandroid un tutoriel dédié à un aspect de la photo au sein de la rubrique WithGalaxy.

Ce mois-ci nous avons demandé à Olivier de réaliser un reportage photo sportive uniquement avec un Samsung Galaxy S21. Un reportage qui doit prendre en compte aussi bien les spécificités du sport (le mouvement, la vitesse) que la mise en valeur du sportif. Voici le résultat dans sa nouvelle vidéo :

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver le détail de ce tutoriel au sein de notre article complet sur la photo sportive.