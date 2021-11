Si vous avez besoin de suivre une commande UPS ou de faire une réclamation à Amazon, voici la liste des numéros de services gratuits (non surtaxés). Cette dernière regroupe les principaux services, y compris les fournisseurs d'accès internet ou encore les e-commerçants en ligne.

Si vous avez un problème ou une simple question, il est plus facile de tomber sur un numéro payant qu’un numéro gratuit. Cela ne sert à rien de payer si cela peut être gratuit. Nous avons donc regroupé les principaux numéros gratuits.

La liste des numéros gratuits

Cette liste n’a pas été simple à réunir, car il est difficile de mettre la main sur tous les numéros qui sont gratuits. Pourtant, en cherchant, on tombe dessus. Nous avons regroupé les opérateurs mobiles et les fournisseurs d’accès internet (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom, Prixtel, Sosh, etc.) mais aussi les e-commerçants (Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger, Darty, Apple, Amazon, Samsung, etc.).

Entreprises Numéro non surtaxé Air France 3654

09 69 39 36 54 (depuis l’étranger) Airbnb 01 84 88 40 00 Alpiq 09 74 99 73 66 Alterna 0 800 71 12 34 Amazon 0805 10 14 20

01 74 18 10 38 Amazon Music et Amazon Prime 0 805 10 14 20 Apple 0805 540 003 Apple Music 0 800 046 046 BNP 3477 Booking.com 01 57 32 92 09 Bose 08 06 23 00 00 Boulanger 03 20 49 47 90

(suivi commande, rétractation)

03 20 49 47 73

(SAV) Bouygues Télécom 614 (depuis le réseau Bouygues Telecom) ou 1064

01 39 26 75 00 Bulb électricité 08 05 08 04 05 Butagaz 09 69 39 09 19 Caisse d'Epargne 3241 Canal + 09 70 82 08 15

3910 (non abonnés) Carte Darty plus 09 78 97 09 70 ou 09 80 98 32 34 Carte Fnac plus 01 53 56 28 00 Cdiscount 09 70 80 90 50 Cdiscount à volonté 09 70 80 90 50 Cdiscount énergie 09 77 40 20 30 (souscription)

Service client par e-mail uniquement Chronopost 09 69 39 13 91 Colissimo 3631 Crédit Agricole 09 69 39 92 91 Crédit Mutuel 09 69 39 19 91 Darty 09 78 97 09 70 Decathlon 09 69 32 33 22 Deezer Premium http://www.deezer.com/support Deliveroo 09 77 55 03 30 DHL 04 72 61 30 98 Disney + 01 87 65 09 55

https://help.disneyplus.com/csp Dyneff 04 67 12 68 30 eBay 01 73 00 17 10 EDF 09 69 32 15 15 EDF 3004 EkWateur 09 77 40 66 66 Élecocité 09 74 76 55 60 Électricité de Provence 04 98 51 00 31 Enercoop 09 70 68 07 65 Energem 09 69 39 02 39 Énergie d’ici 05 64 27 04 88 Énergie E. Leclerc 0809 109 110 Énergies du Santerre 03 22 73 31 82 Engie 09 69 36 05 59 Engie Gaz Tarif libre 09 69 39 99 93 Engie Gaz tarif réglementé 09 69 39 99 93 Eni 09 70 820 320 Fedex 01 40 85 56 60 Fnac 09 69 32 43 34 Free 1044 (souscrire)

3244 (assistance)

01 73 50 20 00 Gaz de Bordeaux 05 56 79 40 40 Gaz de Bordeaux électricité 05 56 79 40 40 Gedia 02 37 65 00 20 GEG 04 76 84 20 00 Gifi 05 53 40 54 68 GLS 08 06 00 60 06 Google Nest 09 77 55 82 11 Google Store 08 05 54 10 40 GreenYellow 09 69 39 09 60 Groupon 09 70 73 20 00 Happ-e by Engie 09 77 420 410 Huawei 08 00 97 22 85 Iberdrola 0805 98 12 05 Ikea 09 69 36 20 06 Ilek 05 64 88 00 38 Interflora 09 69 36 39 83 La Banque Postale 09 69 39 99 98 La Poste 3631 La Poste mobile 904 depuis un mobile

0970 808 660 depuis un fixe La Redoute 09 69 32 35 15 LCL 09 69 36 30 30 Leroy Merlin 03 59 57 46 04 LG 3220 Llum 04 11 96 01 19 Lucia 04 67 66 67 68 Mastercard 08 00 90 13 87 Mega Énergie 01 78 90 67 15 Microsoft 09 70 01 90 90 Microsoft Xbox 08 00 91 52 74 Microsoft Windows 01 55 69 80 61 Mint Énergie 09 77 40 10 80 Mondial Relay 09 69 32 23 32 N26 01 88 45 02 39 Nespresso 0800 55 52 53 Netflix 0 805 220 512 Ohm Énergie 09 72 66 79 26 Oppo 08 05 02 60 26 Orange 3900 Oui SNCF 01 73 20 98 51 Ovo Energy 01 86 76 13 48 Planète Oui 09 74 76 30 19 Plüm Énergie 09 77 55 80 30 Prixtel 09 70 80 83 00 Proxelia 03 67 18 00 00 Rakuten 09 70 75 64 60 Rakuten (Priceminister) 09 70 75 64 60 Revolut (pour bloquer une carte)

06 44 60 40 08 Rueducommerce 0 809 40 03 76 Ryanair 01 80 14 44 53 Samsung 01 48 63 00 00 Sélia 0 969 397 001 Sephora 0 809 40 40 45 SFR 1023 Showroomprivé 01 85 76 00 00 SNCF 36 35 Société Générale 01 42 14 20 00 Sony PlayStation 01 70 70 07 78 Sosh 08 00 10 07 40 Sowee 08 06 80 04 44 Total Énergies 09 70 80 69 69 Total Énergies 09 70 80 69 69 Truffaut 0 806 800 420 Uber Eats 08 05 08 42 84 UPS 01 73 00 66 61 UPS 01 73 00 66 61 Urban Solar Energy 04 28 29 75 52 Vattenfall 0806 800 308 Veepee (Vente Privée) 08 09 10 88 88 Velux 0 806 80 15 15 Visa 09 69 32 10 03​ Voyage privé 01 76 49 30 31 Wekiwi 09 70 26 70 50 Xiaomi 08 05 37 09 16 Yéli 04 57 65 00 73 Zalando 01 82 88 49 63

Pensez à bien vérifier l’objet de votre demande : suivi d’une commande, support client, renseignement, achat… les numéros peuvent différer en fonction de vos problématiques. Notez que certains commerçants favorisent le support par e-mail ou tchat, c’est le cas de Sosh par exemple. D’autres services n’ont pas de numéro, c’est le cas d’Uber ou N26 où il faut exclusivement utiliser le formulaire depuis l’application.

